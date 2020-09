Funzione Pubblica: Bandi di concorso pubblico per l’accesso al Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione di n.3 Bandi di Concorso Pubblico per vari ruoli nell’ambito del Settore Pubblico Allargato.

Più precisamente: Il Bando N.2/2020/CP, per N.1 PDR di Esperto Tecnico (ESPTEC) in ambito informatico presso il Settore Pubblico Allargato, è rivolto ai soggetti in possesso (requisito indispensabile) di Laurea Magistrale in Informatica (LM-18) o in Ingegneria Informatica (LM-32) o in Sicurezza Informatica (LM-66) oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161.

Il Bando N.3/2020/CP, per N.1 PDR di Esperto Tecnico (ESPTEC) in ambito ingegneristicomeccanico/chimico/energetico presso l’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici, è rivolto ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica (LM-22) o in Ingegneria dell’automazione (LM-25) o in Ingegneria della Sicurezza (LM-26) o in Ingegneria Meccanica (LM-33) o in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30) oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161. In relazione al possesso del titolo di studio si applica quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto Delegato n.106/2012.

Il Bando N.4/2020/CP, per N.1 PDR di Esperto Amministrativo (ESPAMMI) in ambito giuridico presso il Settore Pubblico Allargato, è rivolto ai soggetti in possesso (requisito indispensabile) di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) o in Scienze della Politica (LM-62) o in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161.

Tra i requisiti richiesti dal Bando:

Essere cittadini sammarinesi oppure essere residenti in territorio;

Non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate nell’articolo80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41;

Non avere subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti;

Avere il godimento dei diritti civili e politici.

Le domande per partecipare alla selezione, sottoscritte in originale, devono contenere la esplicita dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del bando cui si partecipa, le cui condizioni costituiscono lex specialis del procedimento e di accettare tutte le condizioni ivi previste. Dovranno pervenire, unitamente agli allegati, esclusivamente quali documenti elettronici originali oppure ottenuti tramite digitalizzazione (scansione) degli originali analogici inoltrati a mezzo di servizio elettronico certificato (tNotice) all’indirizzo re.funzionepubblica@pa.sm entro e non oltre le scadenze indicate nei singoli bandi (rispettivamente le ore 14:15 del 5 o 12 o 19 ottobre 2020). Tutti i documenti elettronici relativi alla domanda ed ai suoi allegati dovranno essere prodotti in formato PDF (Portable Document Format) sviluppato da Adobe System.

Il bando è scaricabile ai link

https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html

Per ulteriori informazioni relativamente al Bando N.11/2018/AF, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

Comunicato stampa

Direzione Generale della Funzione Pubblica





