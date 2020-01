Funzione Pubblica: la PA si apre ai Castelli e incontra la popolazione

La Direzione Generale della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e i rapporti con le Giunte di Castello, informa dell’avvio di un’iniziativa rivolta alla cittadinanza e finalizzata a promuovere l’uso degli strumenti digitali offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’iniziativa risponde all’esigenza, sempre più sentita, di favorire una maggiore diffusione dell’utilizzo di alcuni strumenti digitali e di facilitare l’accesso degli utenti ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione ed ha lo scopo di snellire e facilitare l’interazione e la comunicazione tra l’Amministrazione ed i soggetti privati. In questo modo si intende fornire informazioni relativamente agli strumenti che già da tempo sono a disposizione dei cittadini per potere interagire direttamente on-line senza necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli degli uffici pubblici. Con questa iniziativa l’Amministrazione vuole rimarcare il suo ruolo di traino nella diffusione della cultura digitale nella società sammarinese, compiendo il primo passo nel lungo percorso di diffusione della cultura digitale con il coinvolgimento ed il concorso, auspicabilmente, di altri soggetti del terzo settore e del settore privato. L’intendimento è quello di dare l’opportunità a tutti i cittadini di apprendere, partecipare e usare con sicurezza e consapevolezza alcuni strumenti digitali. La finalità è quindi quella di produrre dei risultati apprezzabili di natura prettamente pratica nel rapporto uffici pubblici – utenza, e far sì che l’intera comunità abbia vantaggi in termini di inclusione e di coesione sociale. L’iniziativa si articolerà in una sessione informativa e formativa, svolta in fascia serale e della durata di circa due ore, eseguita nei principali Castelli della Repubblica. Le sessioni informative/formative verteranno principalmente sui seguenti temi:  i servizi on-line dell’Amministrazione - funzionalità e modalità di accesso;  il servizio di Raccomandata Elettronica;  l’utilizzo di strumenti di firma elettronica. Nelle prossime settimane verrà diffuso un calendario delle serate con le sedi di svolgimento, nell’auspicio di una buona partecipazione da parte della popolazione. Con questa formazione la Direzione Generale della Funzione Pubblica e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e i rapporti con le Giunte di Castello si pongono l’obbiettivo di coniugare una sempre maggiore professionalità dei servizio pubblico con l’incremento del grado di soddisfazione dell’utenza e la facilitazione nel rapporto fra le due parti. In tal senso va anche la recente redazione di un “Vademecum dei servizi on line” che è in corso di distribuzione postale a tutti gli utenti sammarinesi. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

c.s. Direzione Generale Funziona Pubblica