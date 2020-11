Funzione Pubblica: Segnalazioni istanze degli utenti

Alla luce della segnalazione apparsa sul sito www.giornalesm.com nella giornata di ieri 17 novembre, la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica di essersi immediatamente attivata per le opportune verifiche con i competenti uffici.

Avvenuta l’identificazione dell’Ufficio responsabile del mezzo oggetto di segnalazione e del dipendente cui l’autovettura è affidata, la DGFP ha dato mandato al competente Dirigente di effettuare i dovuti accertamenti anche al fine di verificare la sussistenza di elementi e condotte tali da giustificare la comminazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

La Direzione Generale della Funzione Pubblica coglie, quindi, l’occasione per ricordare che l’Amministrazione Pubblica ha attivato, da tempo, un “servizio di ascolto” dedicato al cittadino/utente che garantisce la piena riservatezza delle segnalazioni.

Attraverso la compilazione del “MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE DEGLI UTENTI” - reperibile nella Sezione “Contatti”, “Comunicazione Interna ed Esterna” della DGFP sul portale www.gov.sm/contatti.html - chiunque, dipendente pubblico od utente, può inoltrare segnalazioni, reclami o suggerimenti verso l'Amministrazione, che è tenuta ad attivare, nei tempi più solleciti possibili, le opportune verifiche ed azioni, secondo i principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di tutela della riservatezza.

Pertanto, la DGFP invita all’utilizzo di questo importante strumento quale canale preferenziale e diretto di dialogo tra l’Amministrazione ed il cittadino, sottolineando che la riservatezza dell'identità del segnalante è garantita in ogni fase del procedimento di gestione della segnalazione.







Comunicato stampa

Direzione Generale della Funzione Pubblica