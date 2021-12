Funzione Pubblica – Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica: replica a GDC

Abbiamo appreso con sorpresa delle dichiarazioni dell’Assemblea dei Giovani Democratici Cristiani e delle critiche ai servizi statistici dello Stato e dell’Iss.

Le strutture pubbliche sono primariamente a disposizione dei cittadini e degli utenti in genere, chiunque si rivolga ai nostri uffici viene seguito con attenzione e professionalità. Numerosi studiosi chiedono la nostra collaborazione nella redazione di tesi di laurea o pubblicazioni scientifiche e annotano nei loro lavori i ringraziamenti per il nostro contributo. Meravigliano le dichiarazioni di mancata collaborazione e gli apprezzamenti sulla professionalità degli statistici da parte di chi non si è mai avvicinato a questo Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica né personalmente, né telefonicamente, né per lettera e neppure per e-mail.

Sul sito web dell’ufficio mensilmente vengono pubblicati, in maniera sintetica, i dati demografici ed economici di maggiore interesse. Sul nostro sito internet (www.statistica.sm) sono anche disponibili pubblicazioni periodiche su temi specifici quali: lavoro, commercio, incidenti stradali e la Relazione Economico Statistica annuale. Per gli approfondimenti su temi particolari il personale dell’Ufficio è sempre a disposizione.

In collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale, i nostri dati sono pubblicati in maniera lavorabile nel General Data Dissemination System a questo link:

https://www.statistica.sm/on-line/home/national-summary-data-page.html;

inoltre, San Marino partecipa al sistema di raccolta e pubblicazione dei dati dell’e-GDDS a questo link: https://dsbb.imf.org/egdds/country/SMR/category.

Come si può notare, il nostro Paese, al pari di tutte le grandi nazioni, pubblica sugli stessi canali e con le stesse metodologie e classificazioni i dati che sono a disposizione di eventuali investitori internazionali.

Questo ufficio è sempre a disposizione dell’utenza e dei Giovani Democratici Cristiani che invitiamo per una visita nel corso della quale illustreremo la nostra attività e i dati da noi prodotti e quelli che possiamo eventualmente fornire su richiesta.



