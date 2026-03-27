FUPS, FNPS e Pensionati USL: "Il benessere non va in pensione"

La Federazione Sammarinese Golf e le tre FederazionI Sindacali dei pensionati (FUPS-FNPS-Federazione Pensionati), hanno sottoscritto nel settembre 2025, un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere la pratica del Golf come strumento di benessere, socializzazione ed invecchiamento attivo per la popolazione pensionata. L’accordo nasce dalla consapevolezza che uno stile di vita dinamico, anche nella fase dell’invecchiamento, è fondamentale per un sano mantenimento della salute psico-fisica e per una migliore qualità della vita. Per sua natura il Golf, sport adatto a tutte le età, è uno strumento ideale per unire attività fisica moderata, benessere mentale e socializzazione, in un contesto naturale e stimolante. Camminare all’aria aperta, mantenere la concentrazione, muovere il proprio corpo in maniera coordinata, sono elementi fondamentali per migliorare la propria salute cardiovascolare. Proprio in base a tale accordo, questa primavera 2026 vedrà l’organizzazione di un evento. Open Day Golf & Benessere Venerdì 17 aprile 2026 Le attività si svolgeranno il campo Pitch & Putt 9 buche di Cà Montanaro, e comprende: 1. Lezioni gratuite per neofiti 2. Incontri con istruttori qualificati 3. Dimostrazioni pratiche sul campo 4. Momenti di socializzazione Verranno anche proposte gare amichevoli a squadre miste di esperti e pensionati. La partecipazione all’Open Day è gratuita, con possibilità di aderire al programma dedicato “Golf per Pensionati”. Per informazioni in merito o per iscriversi all’evento, i numeri da contattare sono: FUPS/CSdL – 0549/962030/31/32/33 email: fups@csdl.sm FNPS/CDLS – 0549/962020/21/22/23 email: fnps@cdls.sm FED. PENSIONATI USL – 0549/907031/3371010684 email: pensionati@usl.sm



c.s. congiunto FUPS, FNPS e Pensionati USL









