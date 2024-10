Furto ai danni di Gabriel e Magica Gilly: i maghi vittima di un'illusione reale

In un curioso ribaltamento dei ruoli, Gabriel e Magica Gilly, gli organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino, sono diventati protagonisti di un’incredibile storia fuori scena: il furto di una valigetta che, oltre a strumenti di scena, conteneva materiali potenzialmente pericolosi.

L’episodio è avvenuto presso un autogrill vicino a Cesena, durante una pausa del viaggio promozionale del duo magico. Quello che inizialmente poteva sembrare un normale furto, assume però risvolti inquietanti, data la natura del contenuto. All'interno della valigetta vi erano alcune boccette in vetro contenenti reagenti chimici altamente pericolosi, utilizzati per effetti speciali negli spettacoli.

Lo staff organizzativo del Festival ha lanciato un appello: “Invitiamo chiunque sia entrato in contatto con la valigetta a non aprirla assolutamente e a restituirla al più presto, senza esitazioni. Questi reagenti, nelle mani sbagliate, possono essere molto pericolosi.”

Ironia della sorte, proprio i maghi, esperti nell’arte della sparizione, si trovano ora a dover gestire la "scomparsa" di qualcosa di reale. “È paradossale,” ha commentato Gabriel, “noi, che giochiamo ogni giorno con illusioni, ci troviamo di fronte a un furto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. La nostra priorità è che nessuno si faccia male.”

L’organizzazione del Festival invita chiunque possa aiutare a restituire il materiale in modo sicuro e rapido. "Non cerchiamo responsabili, ma una soluzione serena a una situazione delicata. La sicurezza resta la nostra principale preoccupazione," ha concluso lo staff organizzativo.



