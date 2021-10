Future needs, Repubblica Futura: "Successo per la conferenza internazionale"

Future needs, Repubblica Futura: "Successo per la conferenza internazionale".

Ottimo riscontro di pubblico per l'evento FUTURE NEEDS: Biodiversità - la risposta naturale ad un cambiamento necessario, tenutosi nella giornata di giovedì 14 ottobre ed organizzato dallo IED - Institute of European Democrats – e Repubblica Futura. La conferenza si è aperta con i saluti di Francesco Rutelli, Presidente IED, e di Mara Valentini, Coordinatrice di RF, ed è stata l'occasione per parlare e confrontarsi assieme sul valore della biodiversità in tutti i suoi aspetti. Marco Gualtieri: imprenditore e fondatore di Sustain&Ability, ha illustrato quanto sia importante la biodiversità, di come tutti gli esseri viventi sulla terra siano strettamente connessi e di quanto noi dipendiamo dalla natura. Infine uno sguardo ai benefici in termini economici, con il 60% del PIL mondiale dipendente dalla biodiversità. Fritz Höfler, professore universitario tedesco, ha presentato le misure attualmente in fase di ricerca e sperimentazione presso gli istituti di formazione agricola di Triesdorf per l'agrobiodiversità, in stretta collaborazione tra i dipartimenti di produzione agricola e apicoltura. Piero Manzoni, Amministratore Delegato di Neo Rurale Hub - ha illustrato il Modello Giussago - Milano e di come la biodiversità può davvero generare valore ed economia. Infine Florence Wijsbroek-Tsevetanova - Presidentessa dell'Istituto balcanico per lo sviluppo sostenibile - ha illustrato l'importanza della biodiversità per gli esseri umani quali attori, per i territori, ma soprattutto per il pianeta, l’importanza delle strategie a livello mondiale messe in campo dai principali paesi e il rapporto dell'Unione Europea sullo stato della natura con i prossimi step da intraprendere al fine di contrastare il veloce declino degli habitat naturali.

c.s. Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: