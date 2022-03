Futuro e ambiente: l’Università di San Marino organizza un concorso rivolto agli studenti di quinta superiore

Come intervenire sul fronte dell’ambiente per migliorare l’esperienza delle future generazioni? Questa la domanda che fa da sfondo a un concorso di idee curato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme a una rete di istituzioni del territorio, rivolto agli studenti iscritti alle classi quinte delle Scuole Superiori del Titano e italiane nell’anno scolastico 2021-22. Con il coinvolgimento dei corsi di laurea in Ingegneria Civile, nonché del programma triennale dedicato ai geometri Costruzioni e Gestione del Territorio, l’Ateneo ha emesso un bando che richiede ai partecipanti la realizzazione di un poster di dimensioni 50 x 70cm, oppure l’elaborazione di due pagine A4, nei quali concentrare progetti nei quali vengono applicati i principi di “economia circolare, ecosostenibilità, gestione del territorio e digitalizzazione”.

Attraverso l’iniziativa, secondo quanto riportato, “i corsi di laurea in Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio vogliono contribuire a stimolare invenzioni, prospettive tecnologiche e applicazioni” che “possano avere una reale attenzione e potenziale realizzazione nel territorio”. I progetti potranno riguardare, per esempio, “nuovi percorsi per la mobilità sostenibile, sistemi di gestione e recupero dei rifiuti, riciclo dei prodotti di demolizione per nuove costruzioni, tecniche di riduzione del consumo energetico per unità abitative o per impianti industriali, gestione e tutela delle aree naturali, organizzazione delle emergenze”, innovazioni imprenditoriali votate a metodologie 'green' e non solo. Gli elaborati andranno consegnati entro il 25 ottobre.

Possono partecipare studenti in forma individuale o in gruppi. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione ‘bandi, concorsi e selezioni’, alla quale si accede dall’area “Ateneo”. Il montepremi previsto verrà suddiviso fra i primi tre classificati. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, il Dipartimento Territorio e Ambiente, il Dipartimento Istruzione, il Centro di Ricerca e Didattica ERMES per la Gestione e la Progettazione di infrastrutture viarie dell’Ateneo.

Comunicato stampa