Futuro Nazionale espande i suoi confini: nasce il Comitato Costituente a San Marino Ed è svolta internazionale con il primo comitato in Sud America, in Argentina.

Futuro Nazionale espande i suoi confini: nasce il Comitato Costituente a San Marino.

Prosegue a passo spedito e con risultati di grande rilievo l’azione politica e organizzativa di Futuro Nazionale sul territorio. A seguito dell’avvio delle attività e del lavoro già svolto sul web dal comitato “Rimini 1596” – culminato con i precedenti comunicati e uscite mediatiche su temi cruciali quali tutele sociali, sanità e diritti dei lavoratori – si segna oggi un nuovo e fondamentale passaggio d'espansione. In queste ore alla Segreteria Nazionale sarà trasmessa la documentazione ufficiale che sancisce l’apertura formale del Comitato Costituente di Futuro Nazionale nella Repubblica di San Marino.

Un traguardo significativo, nato dalla straordinaria sinergia territoriale maturata grazie all'impegno costante dei la- voratori italiani frontalieri, ex frontalieri pensionati italiani e lavoratori che risiedono sul territorio della Repubblica di San Marino. «Dopo il percorso avviato sul territorio e il grande riscontro ottenuto con l’apertura del Comitato Rimini #1596, registriamo oggi con enorme soddisfazione questo nuovo successo» – dichiara Simone Mazzi, Consigliere comunale di Montefiore Conca, Consigliere dell’Unione della Valconca Capogruppo consiliare di Futuro Nazionale e referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Rimini #1596. «L'accoglienza sul territorio è stata straordinariamente positiva. Questo risultato è il frutto diretto di un intenso lavoro di squadra, di una visione condivisa e della preziosa col- laborazione stretta con la Prof.ssa Francesca Barbarancia dottoranda in IA e giornalista e del suo prezioso gruppo di lavoro, il cui operato si è rivelato determinante per individuare le risorse sul territorio della Repubblica di San Marino e giungere finalmente all'apertura di questo comitato costituente.» L’impegno del Consigliere Mazzi tra Rimini e la Valconca prosegue senza sosta, prendendo spunto anche dai recenti dibattiti apparsi sugli organi d'informazione e sulle testate giornalistiche in merito alla complessa questione dei frontalieri, della tassazione dei 5.000 euro nei confronti di un pensionato italiano (ex fronataliere) e delle relative tutele fiscali e previdenziali. Temi concreti che rappresentano il cuore dell'azione politica del movimento sul territorio e che continueranno ad essere portati con decisione sui tavoli preposti. Ma la crescita di Futuro Nazionale non si ferma ai soli confini europei.

Contestualmente alla nascita del comitato sammarinese, il Consigliere Simone Mazzi rende nota un'ulteriore e straordinaria novità di respiro internazionale: «In queste stesse ore verranno ufficialmente trasmesse anche le prime tessere sottoscritte in Argentina da un qualificato gruppo di imprenditori italiani presenti sul territorio. Si tratta di connazionali che seguono con grandissimo interesse, passione e curiosità l’avanzamento di Futuro Nazionale in Italia e nella loro terra d'origine. Proprio da questo profondo legame e dall'entusiasmo della nostra comunità all'estero nasce in queste ore il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale in Argentina nella città di Buenos Aires.» Con la costituzione del presidio a San Marino e la nascita del nuovo avamposto sudamericano in Argentina, Futuro Nazionale dimostra una capacità di radicamento unica, in grado di coniugare il lavoro capillare a tutela della Valconca e del territorio riminese con le istanze degli italiani nel mondo. «Siamo certi – conclude Mazzi – che con questo ulteriore e fondamentale tassello Futuro Nazionale andrà ancora più avanti, rafforzando la propria presenza ed offrendo risposte concrete a lavoratori, famiglie ed imprese e italiani all’estero.»

C.s. Simone Mazzi - Consigliere comunale di Montefiore Conca-Capogruppo di Futuro Nazionale

Consigliere dell'Unione della Valconca

Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Rimini n.1596

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