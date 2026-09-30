Futuro Nazionale, nasce il Comitato costituente San Marino Una rete di collegamento strategica per gli italiani all'estero

Futuro Nazionale, nasce il Comitato costituente San Marino.

Con l’obiettivo di offrire una rappresentanza forte, strutturata e vicina alle esigenze dei cittadini italiani residenti e dei lavoratori nel Titano, si è ufficialmente insediato il Comitato Costituente San Marino (San Marino - 2245) di Futuro Nazionale.

Bruno Galli, referente del Comitato 406 della Provincia di Rimini, ha promosso la nascita di un apposito Comitato a San Marino per rappresentare meglio i tesserati presenti nella Repubblica e sviluppare un rapporto diretto con il territorio sammarinese, tenendo conto della sua specificità di Stato estero. Il nuovo Comitato farà da ponte con le istituzioni e le realtà associative locali e nazionali, contribuendo alla tutela della comunità italiana sul territorio.

Alla fine di agosto risultavano registrate circa cinquanta tessere di cittadini italiani e sammarinesi residenti in Repubblica di San Marino interessati alle attività del gruppo Vannacci.

I punti chiave e la rete strategica

Dialogo con l’Ambasciata d’Italia a San Marino e il Parlamento italiano

Il Comitato intende instaurare un dialogo sia con l’Ambasciata d’Italia a San Marino sia con il Parlamento e le Istituzioni italiane, in particolare con i deputati eletti nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa. L’obiettivo è portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze degli italiani residenti nel Titano, promuovere iniziative a loro tutela e favorire l’accesso ai servizi dedicati, anche attraverso la collaborazione con altri comitati esteri.

Collegamento diretto con la Direzione Nazionale di FN

Grazie a un canale di comunicazione diretto con i vertici nazionali, le istanze, le problematiche e le proposte del territorio sammarinese avranno immediata rilevanza all’interno del dibattito politico e programmatico nazionale.

Affiliazione al Comitato 406 della Provincia di Rimini

Il Comitato San Marino stringe un’importante ed effettiva affiliazione con il Comitato 406 della Provincia di Rimini, di cui Bruno Galli è referente, per garantire una continua collaborazione coi Comuni vicini. Questa sinergia transfrontaliera permetterà di affrontare con maggiore incisività le tematiche cruciali legate al lavoro, ai frontalieri, alle pensioni e allo sviluppo economico integrato dell’area romagnolo-sammarinese.

«Con la costituzione del Comitato 2245 mettiamo a disposizione della comunità uno strumento concreto di ascolto e azione», dichiara Bruno Galli. «Non promesse, ma una struttura organizzata capace di fare rete e incidere realmente sulla quotidianità degli italiani a San Marino».

Prossimamente maggiori informazioni sulle iniziative.

c.s.

Bruno Galli, Referente del Comitato 406 della Provincia di Rimini

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