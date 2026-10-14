Futuro Nazionale sbarca all’estero: il 16 ottobre a San Marino il primo evento internazionale del movimento

Futuro Nazionale sbarca all’estero: il 16 ottobre a San Marino il primo evento internazionale del movimento.

Futuro Nazionale si espande e supera i confini geografici della penisola. Il Comitato Costituente Futuro Nazionale San Marino 2268, di cui è referente Francesca Barbarancia, promuove al Titano il primo evento ufficiale di Futuro Nazionale all’estero: un incontro conviviale con gli iscritti, aperto a tutti i cittadini, in programma venerdì 16 ottobre 2026 presso Guaita Food Drink & Fun, in Viale Antonio Onofri 3, a San Marino Città. Si tratta di un appuntamento molto importante per il movimento: la prima iniziativa internazionale di Futuro Nazionale, un segnale concreto della sua crescita e della sua capacità di radicarsi anche oltre i confini italiani. San Marino come ponte per una nuova fase di espansione, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più forte, organizzata e riconoscibile tra gli italiani all’estero e nelle comunità vicine all’Italia. La serata sarà un’occasione per conoscersi, incontrare i referenti del movimento e confrontarsi sui temi che interessano la comunità sammarinese e i territori italiani limitrofi. Al centro del confronto saranno le problematiche dei frontalieri, delle infiltrazioni della Sharia in Italia e del problema delle risorse idriche a San Marino. A tal proposito, Francesca Barbarancia sarà ospite sabato 17 ottobre alle 10:00 alla conferenza "L'acqua vale più del petrolio" organizzata dal Comites San Marino, presso la sede in via Maestri Comacini n. 5, San Marino Città. Alla cena del 16 ottobre parteciperanno l’Avv. Francesco Minutillo, membro dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale, con il quale sarà approfondita la questione della Camera arbitrale islamica italiana, oggetto dell’esposto da lui presentato, e il tema del rispetto dell’ordinamento giuridico italiano. Sarà presente anche Cristina Vescovi, Avvocato cassazionista con esperienza internazionale e Responsabile Tesseramento di Futuro Nazionale per l’Umbria. Alla serata saranno inoltre presenti l’Avv. Nicola Maria Tonelli, membro del Comitato San Marino 2268, e Simone Mazzi, Consigliere Comunale di Montefiore Conca e referente del comitato costituente Rimini 1596, che contribuiranno al confronto e alla presentazione delle attività e degli obiettivi del gruppo sul territorio. L’incontro nasce per favorire il dialogo tra iscritti e cittadini, raccogliere esigenze e riflessioni e condividere le attività del Comitato San Marino, primo presidio internazionale di una rete destinata a crescere. Futuro Nazionale parte da San Marino per guardare oltre: il movimento si espande, consolida la propria presenza e apre una nuova stagione di partecipazione anche all’estero. La cena costa 20 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: futuronazionale.sanmarino2268@gmail.com

c.s. Francesca Barbarancia, Referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale San Marino 2268

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