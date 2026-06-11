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Futuro Segretario alla Sanità, nota di Massimo Andrea Ugolini

11 giu 2026
Futuro Segretario alla Sanità, nota di Massimo Andrea Ugolini

Con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa in questi giorni afferenti la sostituzione alla Segreteria di Stato alla Sanità ed a seguito delle interlocuzioni avvenute dove ho registrato la disponibilità da parte del segretario politico Gian Carlo Venturini nell’assumere la responsabilità di governo con la delega alla Sanità ritiro chiaramente la mia disponibilità per ricoprire questo incarico, tutto ciò nel doveroso rispetto delle determinazioni formali che deciderà di assumere la Direzione del partito.

C.s. - Massimo Andrea Ugolini Presidente del Gruppo Consiliare PDCS




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