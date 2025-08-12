Gabriel e Magica Gilly portano la magia al Palio de lo Daino di Mondaino

Dal 14 al 17 agosto 2025, ogni sera alle 21:45 alla Discesa della Fontana, il pubblico del Palio de lo Daino potrà assistere a “Incanti e sortilegi”, lo spettacolo di magia in stile medievale con Gabriel e Magica Gilly. Il Palio de lo Daino è una delle rievocazioni storiche più rinomate d’Italia, e quest’anno vedrà la partecipazione di due artisti che uniranno illusionismo e atmosfera d’epoca in un’ambientazione suggestiva. Sul palco, Gabriel e Gilly proporranno numeri di prestigio ispirati a epoche lontane, con oggetti di scena e costumi coerenti con il contesto medievale. «Siamo felici di portare la magia in un evento così ricco di storia e partecipazione popolare – commenta Gabriel –. Sarà un’occasione speciale per far vivere al pubblico un incontro tra incanto e tradizione». Magica Gilly, protagonista lo scorso marzo di due dirette su Rai 1 e di un servizio televisivo su Italia 1, porterà in scena i suoi effetti magici più amati, adattati per il contesto medievale, in un’atmosfera sospesa tra mistero e meraviglia.

C.s. - Festival Internazionale della Magia di San Marino







