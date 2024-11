Gabriel nominato Socio Onorario del Circolo Illusionisti Campani

La scorsa settimana, il Club Illusionisti Campani di Napoli, presieduto dal noto illusionista Carlo Tortora, ha conferito a Gabriel presso il teatro "Madrearte" il titolo di Socio Onorario. Questo prestigioso riconoscimento arriva come tributo ai significativi meriti acquisiti nella sua carriera e al contributo offerto alla magia italiana, in particolare attraverso l’organizzazione del Festival Internazionale della Magia di San Marino. Con grande emozione, Gabriel ha accolto l’onorificenza dichiarando: “Ricevere un riconoscimento da parte di una realtà così importante è un onore che mi spinge a continuare con passione nel promuovere e valorizzare l’arte magica.” Il Festival della Magia, un’eccellenza consolidata Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, giunto alla sua 26° edizione, si terrà dal 14 al 16 marzo 2025. Nato con l’obiettivo di creare un punto di incontro per maghi e appassionati, il Festival è oggi una delle manifestazioni magiche più apprezzate a livello internazionale. Con un programma ricco di eventi e ospiti di fama mondiale, il Festival continua a rappresentare un riferimento per la comunità magica, offrendo un’esperienza unica che unisce spettacolo, formazione e condivisione. Un riconoscimento al lavoro collettivo La nomina a Socio Onorario sottolinea non solo il percorso di Gabriel come illusionista, ma anche il valore dell’intera squadra che lavora al Festival Internazionale della Magia di San Marino. Questo riconoscimento celebra il continuo impegno nel promuovere l’arte magica e il legame tra professionisti, appassionati e il pubblico.

c.s. Festival della Magia

