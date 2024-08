Gaetano Troina nominato presidente del Comitato Consultivo

Si è svolta questa mattina la prima riunione della corrente XXXI Legislatura del Comitato Consultivo previsto dal Codice di Condotta per i membri del Consiglio Grande e Generale adottato dal Consiglio nella seduta del 21 marzo 2022. Si ricorda che con l’adozione del Codice la Repubblica di San Marino ha recepito le Raccomandazioni formulate dal GRECO in occasione del quarto ciclo di valutazione avente ad oggetto “Prevenzione della corruzione dei confronti di parlamentari, giudici e pubblici ministeri”.

Il Comitato – composto di quattro membri effettivi (i Consiglieri Gerardo Giovagnoli, Andrea Menicucci, Filippo Tamagnini, Gaetano Troina) e di due membri supplenti (Giulia Muratori ed Emanuele Santi) designati in forma paritetica dai Gruppi Consiliari di Maggioranza e dai Gruppi Consiliari di opposizione - si è riunito oggi per la nomina del Presidente.

All’unanimità il Comitato ha indicato il Consigliere Gaetano Troina che pertanto avrà il compito di promuoverne e coordinarne l’attività nei prossimi mesi. La riunione odierna è stata altresì l’occasione per soffermarsi su quelli che dovranno essere i temi da affrontare nel prossimo futuro anche alla luce delle Raccomandazioni contenute nel Secondo Rapporto di Conformità del GRECO di giugno scorso: in particolare l’elaborazione di orientamenti sull'applicazione e l'interpretazione del Codice di Condotta da mettere a disposizione dei Consiglieri; l'introduzione di misure di formazione e di sensibilizzazione per i Consiglieri sui conflitti di interessi, sulla prevenzione della corruzione e sulle questioni legate all'integrità; la predisposizione di una fonte dedicata di consulenza riservata per fornire indicazione su questioni etiche e possibili conflitti di interesse in relazione alle loro funzioni e ai loro compiti.

