Galleria Nazionale San Marino: "Ti tengo per mano", Azione e laboratorio artistico collettivo per la comunità.

In occasione delle festività invernali, in un momento in è necessario essere più che mai uniti ma distanti, la Galleria Nazionale San Marino - Istituti Culturali, in collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate, propone un’attività dedicata a tutti i bambini che vivono sul territorio della Repubblica di San Marino ed anche i cittadini sammarinesi all'Estero! Si tratta di eseguire, seguendo le linee indicate, un’azione creativa, il cui risultato addobberà le finestre delle case dei partecipanti, i quali dovranno fotografare il lavoro eseguito e collocato, per poi inviare la foto alla Galleria Nazionale che esporrà sulle vetrate tutte le immagini ricevute. I materiali sono semplici e facilmente reperibili: sacchetti di carta e carta regalo riciclata, una matita ed un paio di forbici! L’idea è quella di decorare le finestre e l’entrata della Galleria Nazionale San Marino, ed anche le finestre della Città e delle case di ogni Castello del territorio, ma anche le finestre delle case dei sammarinesi all'estero, con il simbolo del “tenersi per mano” che unisce la Comunità di San Marino nel periodo delle festività. TI TENGO PER MANO offre una riflessione sul valore della condivisione e di come un’operazione artistica può veicolare un messaggio attraverso un’azione che da singola diventa collettiva.

Pronti per riciclare? Preparate i materiali: • Sacchetti di carta riciclata oppure carta regalo riciclata • Matita • Forbici

Pronti per tagliare? Tagliate il sacchetto di carta o la carta regalo lungo la linea del fondo eliminando la base e, nello stesso modo tagliate i manici della parte superiore: otterrete un cilindro di carta. Apritelo su un lato seguendo una delle piegature del sacchetto, ottenendo cosi un rettangolo stretto e lungo. Tagliatelo in modo da ottenere almeno una striscia alta 10 cm. Se utilizzate la carta regalo tagliate un rettangolo di almeno 60 cm di lunghezza e di 10 cm di altezza. Ora piegate il foglio a fisarmonica tenendo la piegatura della larghezza di 10 cm circa.

Pronti per disegnare? Disegnate la sagoma di un omino al centro del quadrato in modo tale che testa, mani, piedi o vestiti tocchino i lati del foglio. Ritagliate la sagoma con attenzione per far rimanere intatta la catena.

Pronti per installare davanti alle finestre? Dispiegate il foglio lentamente… Appariranno tanti personaggi che si tengono per mano! Realizzate tante catenelle differenti e usatele per decorate le finestre della vostra casa o della classe. Riempiamo la città di calore e di colore!

Pronti per fotografare? Ora scattate una fotografia! Fare una bella foto è importante! Per fare la foto vi serve un cellulare o una macchina fotografica. Cercate di inquadrare solo il lavoro, senza che si vedano elementi esterni. Controllate che le foto siano dritte e non sfocate.

Pronti per spedire? ORA SPEDITELE A GALLERIANAZIONALE@PA.SM Le pubblicheremo sui nostri canali social e le esporremo davanti alle finestre dell'Entrata e dell'Archivio Performativo della Galleria Nazionale

Vi aspettiamo! Buon lavoro!

