Gara emozionante alla Cava dei Balestrieri: Gianluca Balducci trionfa dopo uno spareggio da applausi

Venerdì 18 luglio, alle ore 21.30, la storica Cava dei Balestrieri ha ospitato la quinta gara del Campionato Sammarinese di tiro con la balestra, regalando una serata carica di emozione, fascino, precisione e passione. Una cornice perfetta, resa ancora più viva dalla presenza di numerosi spettatori – cittadini, famiglie e turisti – che hanno seguito con partecipazione crescente ogni fase della competizione. Sul campo, tre protagonisti assoluti: Gianluca Balducci, Helenio Chierici e Danilo Giovannini, autori di una prestazione significativa, tutti con 94 punti al termine della gara regolare. A decretare il podio è stato un avvincente spareggio tra i tre tiratori, ognuno dei quali ha colpito il centro del corniolo, dando vita a un momento di altissima tensione e precisione. Alla fine, con un tiro impeccabile, Balducci ha avuto la meglio totalizzando 33 punti, seguito da Chierici con 32 e Giovannini con 31. Una chiusura emozionante, che ha reso omaggio alla bravura e alla concentrazione dei protagonisti. La serata si è conclusa in un clima sereno e conviviale, tra sorrisi, strette di mano e il piacere condiviso di far parte di una tradizione che, anche nelle notti d’estate, continua a parlare al cuore di chi guarda e di chi scocca. Tra i colpi che echeggiavano nella notte e l’applauso finale, la balestra ha rinnovato la sua forza evocativa, capace di unire tecnica, storia e passione in un unico gesto. La Federazione Balestrieri Sammarinesi ringrazia sentitamente tutti i partecipanti, gli organizzatori e il pubblico presente.

C.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi