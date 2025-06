Gara in notturna e grande spettacolo: la terza tappa del Campionato Sammarinese illumina San Giovanni

Venerdì 13 giugno il campo di tiro della Federazione a San Giovanni ha ospitato una serata speciale: la terza tappa del Campionato Sammarinese di tiro con la balestra si è infatti disputata per la prima volta in stagione in notturna, offrendo ai presenti un’esperienza affascinante e coinvolgente.

L’atmosfera suggestiva, creata dalle luci artificiali e dal silenzio del campo, ha amplificato la concentrazione e il pathos della gara, che ha visto un’elevata partecipazione di balestrieri, testimoniando ancora una volta la passione e il senso di appartenenza che animano la comunità sportiva sammarinese.

La competizione è stata avvincente fino all’ultimo tiro e si è decisa solo dopo uno spareggio. A salire sul gradino più alto del podio è stato Raffaello Valentini, autore di una prova impeccabile per precisione e sangue freddo. Secondo posto per Gianluca Balducci e terza piazza per Sergio Muscioni, entrambi protagonisti di ottime prestazioni.

Al termine della gara, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale, occasione per celebrare insieme l’inizio dell’estate e rafforzare i legami che fanno della Federazione una vera comunità, unita da valori sportivi e tradizione.

La Federazione Balestrieri Sammarinesi ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla serata e dà appuntamento a venerdì 4 luglio, alle ore 21:30, nella splendida cornice di Cava dei Balestrieri, per una nuova tappa all’insegna della passione, della tecnica e della magia del tiro con la balestra.



