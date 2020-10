Gatti a Rf: il lupo perde il pelo ma non il vizio

Non c’è proprio nulla da fare, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Repubblica Futura continua a denigrare il lavoro degli altri e ad incensare il suo, pavoneggiandosi con risultati inesistenti e proseguendo nella sua crociata contro tutto e tutti e dunque contro il Paese. A nulla valgono i tentativi di dialogo sereno e costruttivo, loro vogliono solo lo scontro. Al loro ultimo tentativo di scendere in rissa non resta che un’unica risposta, o meglio, una domanda: “Se sono stati così bravi come sostengono, se hanno ottenuto tutti quei risultati lungimiranti, come mai non sono più al governo del Paese e come mai l’elettorato non ha premiato questi esiti mirabolanti?” Sicuramente una ragione ci sarà. Una sana autocritica non potrebbe che essere di giovamento. Ritengo che la fantasiosa quanto inutile querelle non abbia alcuna ragione per continuare.

Segreteria Finanze