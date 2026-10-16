Gatti e Fabbri agli Annual Meetings del Fondo monetario e della Banca mondiale: confronto internazionale su economia, finanza pubblica e competitività del sistema sammarinese

Si è conclusa la missione istituzionale a Bangkok dei Segretari di Stato Marco Gatti, per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia, e Rossano Fabbri, per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport, in occasione degli Annual Meetings 2026 del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca mondiale.

L’appuntamento, ospitato in Thailandia dal 12 al 18 ottobre, riunisce rappresentanti dei governi, autorità monetarie, organismi multilaterali e operatori del settore privato per affrontare le principali questioni economiche e finanziarie internazionali. Per San Marino, la partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di confronto con le istituzioni che seguono da vicino l’evoluzione delle politiche economiche del Paese, oltre che un momento per consolidare relazioni e approfondire nuove prospettive di dialogo con interlocutori finanziari di rilievo.

L’agenda dei due Segretari di Stato ha alternato incontri con i rappresentanti del Fondo monetario e della Banca mondiale, interlocuzioni con le principali agenzie internazionali di valutazione del credito e colloqui con soggetti del settore finanziario. Particolare attenzione è stata riservata all’andamento dell’economia sammarinese, alla sostenibilità dei conti pubblici, al percorso di riforme e alle prospettive aperte dal progressivo rafforzamento dei rapporti con l’Unione europea.

Il confronto con il nuovo direttore del Dipartimento europeo dell’FMI

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo istituzionale, l’incontro con Mateusz Szczurek, nominato direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale nel luglio 2026. Il colloquio ha consentito di ripercorrere il lavoro sviluppato negli ultimi anni tra San Marino e le strutture tecniche del Fondo, approfondendo i risultati conseguiti e le priorità sulle quali proseguire la collaborazione.

La riunione ha assunto un significato particolare anche alla luce della cooperazione costruita nel tempo tra le autorità sammarinesi e le diverse squadre dell’FMI, il cui contributo tecnico ha accompagnato il Paese nella valutazione delle politiche economiche e nell’individuazione delle principali direttrici di intervento.

Il confronto ha offerto l’opportunità di ragionare sui prossimi passaggi del rapporto con l’organizzazione internazionale, in una fase nella quale San Marino è impegnato a consolidare i risultati raggiunti, rafforzare la propria capacità di risposta alle trasformazioni del contesto economico e proseguire nel percorso di modernizzazione del sistema finanziario e istituzionale.

Nel corso della missione si è inoltre svolto l’incontro con Kenji Okamura, Vicedirettore Generale del Fondo monetario internazionale. Nel colloquio, Okamura ha espresso apprezzamento per le politiche energetiche portate avanti dalla Repubblica di San Marino, riconoscendo la rilevanza dell’impegno del Paese in un settore strategico per la sostenibilità e la resilienza economica. Il tema energetico è, infatti, uno dei temi più rilevanti di questi Annual Meetings. Il confronto ha offerto l’occasione per approfondire le scelte compiute e le prospettive future, in un contesto internazionale nel quale la sicurezza degli approvvigionamenti, la transizione energetica e la stabilità dei costi rappresentano questioni di crescente rilievo. L’incontro si è inserito nel più ampio programma di relazioni con i vertici dell’organizzazione, confermando l’importanza di mantenere un dialogo diretto sulle politiche economiche della Repubblica e sulle sfide che attendono le piccole economie.

Il percorso economico sammarinese è stato quindi al centro di ulteriori interlocuzioni con Riccardo Ercoli, Direttore Esecutivo dell’FMI per Italia, Portogallo, Grecia, Malta, Albania e San Marino. L’appuntamento ha rappresentato un’ulteriore occasione per mantenere il confronto con il rappresentante che segue direttamente gli interessi del Paese nel Consiglio esecutivo del Fondo.

Finanza pubblica, valutazioni internazionali e dialogo con i mercati

Un passaggio specifico del programma è stato dedicato agli incontri con Fitch Ratings e S&P Global Ratings, le due agenzie internazionali con le quali San Marino intrattiene un dialogo periodico sull’affidabilità creditizia sovrana.

Le riunioni hanno permesso di aggiornare gli interlocutori sull’evoluzione del quadro economico e finanziario sammarinese, sull’andamento dei conti pubblici e sulle prospettive della politica economica, con particolare riguardo alle riforme avviate e alle iniziative destinate a rafforzare la solidità complessiva del sistema.

Il rapporto con le agenzie di rating costituisce un elemento significativo nell’attività di interlocuzione con i mercati internazionali. La presentazione delle politiche adottate, la condivisione delle informazioni economiche e il confronto sulle prospettive di medio periodo concorrono a offrire una rappresentazione aggiornata e documentata della situazione della Repubblica, consentendo agli analisti di disporre di elementi utili per le proprie valutazioni indipendenti.

In questo contesto, il consolidamento della finanza pubblica, la progressiva riduzione delle vulnerabilità ancora presenti nel sistema finanziario e la prosecuzione delle riforme strutturali rimangono direttrici fondamentali per sostenere la credibilità del Paese. Il confronto internazionale permette inoltre di misurare le politiche nazionali rispetto alle aspettative degli interlocutori esterni e alle trasformazioni che interessano l’economia europea e globale.

Nel programma della delegazione hanno trovato spazio anche gli incontri con Matteo Bugamelli, Direttore Esecutivo del Gruppo della Banca mondiale per il collegio che comprende, tra gli altri, San Marino, e Daniela Marconi, futuro Direttore Esecutivo. Il confronto ha consentito di mantenere i contatti con i rappresentanti sammarinesi all’interno dell’organizzazione, approfondendo le prospettive di collaborazione istituzionale e il ruolo della Banca mondiale nell’affrontare le questioni che interessano le economie di dimensioni contenute.

La presenza al Small States Forum, organizzato nell’ambito degli Annual Meetings, ha completato questo segmento della missione. Il Forum costituisce una sede di confronto sulle esigenze specifiche degli Stati di minori dimensioni, con attenzione alla capacità di attrarre capitali privati, sostenere l’occupazione, rafforzare la resilienza economica e individuare strumenti adeguati alle caratteristiche dei rispettivi sistemi produttivi.

Temi particolarmente rilevanti anche per San Marino, la cui apertura internazionale richiede un costante lavoro di adattamento alle dinamiche dei mercati, valorizzando al contempo la solidità istituzionale, la qualità delle politiche pubbliche e la capacità di sostenere uno sviluppo duraturo.

L’Accordo di associazione con l’Unione europea al centro delle prospettive future

Il percorso di integrazione europea ha rappresentato uno degli elementi di riferimento della missione. Nel confronto con gli interlocutori internazionali è stata richiamata la portata strategica dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea, San Marino e Andorra, la cui firma è prevista a Bruxelles per lunedì 19 ottobre.

Per la Repubblica, l’intesa costituisce un passaggio destinato a incidere sulle prospettive economiche del Paese, ampliando il quadro delle opportunità e rafforzando il collegamento con il mercato unico europeo. La sua attuazione richiederà un lavoro puntuale sul piano normativo ed amministrativo, affinché l’apertura verso l’Europa possa tradursi in benefici concreti per le imprese, i cittadini e l’intero sistema economico.

La preparazione a questa nuova fase riguarda tanto le istituzioni quanto il mondo produttivo: adeguamento alle regole, capacità di innovazione, investimenti e sviluppo delle competenze saranno aspetti determinanti per cogliere le opportunità del nuovo contesto.

Sul versante dei rapporti bilaterali, la delegazione ha inoltre incontrato la rappresentanza del Principato di Andorra, con cui San Marino condivide il percorso di associazione all’Unione europea e diverse caratteristiche legate alle dimensioni e alla struttura delle rispettive economie.

I rapporti con la Thailandia e gli appuntamenti istituzionali

La missione ha compreso anche momenti dedicati alle relazioni con il Paese ospitante. Il 14 ottobre i Segretari di Stato hanno incontrato Nippita Pukdeetanakul, Console onorario della Repubblica di San Marino in Thailandia.

Nella stessa giornata la delegazione ha preso parte al ricevimento organizzato presso la Government House nell’ambito delle iniziative istituzionali del Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul, occasione di incontro con rappresentanti e partecipanti agli Annual Meetings.

Previsto, inoltre, un ricevimento al One Bangkok Forum, ulteriore momento di relazione e scambio nel quadro degli appuntamenti collegati alle riunioni annuali.

Gatti: «Una collaborazione tecnica che ha accompagnato San Marino nelle scelte più importanti»

«Il confronto con il Fondo monetario internazionale e con le agenzie di rating è essenziale per rappresentare con trasparenza i progressi compiuti dal Paese e, allo stesso tempo, misurare il lavoro che resta da fare. In questi anni la collaborazione con le strutture tecniche del Fondo ha offerto a San Marino un contributo importante nell’analisi delle politiche economiche e nella valutazione delle scelte più appropriate. A Bangkok abbiamo continuato questo percorso, guardando alle priorità dei prossimi mesi: equilibrio dei conti pubblici, solidità del sistema finanziario, investimenti per l’automomia energetica e riforme capaci di sostenere una crescita stabile. In questo quadro, l’imminente firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea rappresenta una prospettiva di grande valore per il futuro della Repubblica, che dovremo accompagnare con responsabilità, continuità e capacità di programmazione».

Fabbri: «Apertura internazionale e competitività devono tradursi in opportunità per le imprese»

«Per un’economia come quella sammarinese, l’apertura internazionale è una leva concreta di sviluppo. Significa rafforzare le relazioni, favorire il dialogo con gli operatori economici e creare le condizioni affinché le nostre imprese possano innovare, crescere e confrontarsi con mercati più ampi. Gli incontri di Bangkok hanno rappresentato un’occasione per mantenere aperti canali di interlocuzione con istituzioni e soggetti finanziari internazionali, nella consapevolezza che la competitività si costruisce attraverso relazioni solide, investimenti e capacità di adattamento. L’Accordo di associazione con l’Unione europea aprirà una fase nuova, che dovrà essere affrontata valorizzando il nostro tessuto produttivo, le competenze, la ricerca e l’innovazione».

La partecipazione agli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale ha confermato l’importanza di una presenza costante di San Marino nelle sedi del confronto economico internazionale. Il dialogo con le istituzioni multilaterali, le agenzie di rating e gli operatori finanziari rappresenta uno strumento utile per consolidare le relazioni del Paese, illustrare le politiche adottate e accompagnare le prospettive di sviluppo della Repubblica in una fase di particolare rilievo per il suo futuro europeo.



c.s.

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport







