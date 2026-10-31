Gattini abbandonati, archiviazione del procedimento penale: il rammarico della Segreteria di Stato per il Territorio e l’impegno per rafforzare prevenzione e controlli

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime profondo rammarico e viva preoccupazione per la vicenda dei due gattini abbandonati lo scorso 9 agosto all’interno di un sacchetto di plastica, in un cassonetto nei pressi dell’Ospedale di Stato. Uno dei due cuccioli, nonostante le cure prestate, non è sopravvissuto. Nel pieno rispetto delle valutazioni e delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, la Segreteria prende atto con amarezza che non è stato possibile individuare il responsabile di un gesto di tale gravità: un atto di crudeltà nei confronti di esseri indifesi, che ha giustamente suscitato indignazione nella comunità sammarinese. La Segreteria esprime la propria vicinanza all’Associazione Sammarinese Protezione Animali e ai volontari che si sono adoperati per salvare i due cuccioli, e rivolge un sentito ringraziamento alla cittadina che ha accolto e adottato la gattina sopravvissuta. Le considerazioni espresse dall’APAS meritano la massima attenzione. Per questo la Segreteria si impegna ad approfondire, in raccordo con le Segreterie di Stato competenti, le Forze dell’Ordine e i soggetti preposti, le soluzioni più adeguate per rafforzare il presidio dei punti di raccolta e delle aree più sensibili del territorio: dall’estensione della videosorveglianza all’impiego di strumenti di controllo ancora più efficaci, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L’obiettivo è duplice: prevenire episodi di questo tipo e consentire, qualora si verifichino, di individuarne i responsabili. Le norme a tutela degli animali devono poter contare su strumenti concreti per essere pienamente applicate. La Segreteria richiama infine tutti al senso di responsabilità e invita i cittadini a segnalare tempestivamente alle Autorità competenti ogni episodio di maltrattamento o abbandono di animali. La tutela degli animali è un valore condiviso, che riguarda l’intera comunità.



c.s. Segreteria di Stato Territorio e Ambiente









