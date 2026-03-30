GDC ai Council Meeting EDS a Skopje

Come Giovani Democratico Cristiani abbiamo partecipato alla Winter University organizzata da European Democrat Students (EDS), svoltasi dal 26 al 29 marzo a Skopje e intitolata “Youth Vision 2030 – Western Balkans, Stability & AI in Education”.

La delegazione GDC, composta dal Segretario GDC Emanuele Cangini e dal membro GDC Sofia Ceccaroli, ha preso parte a quattro giornate di confronto politico e formativo con delegazioni giovanili provenienti da numerosi paesi europei.

L’evento è stato caratterizzato da incontri politici di altissimo livello con rappresentanti istituzionali del governo della Macedonia del Nord. In particolare, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare la Presidente della Repubblica Macedone Gordana Siljanovska-Davkova e il Primo Ministro Hristijan Mickoski, oltre ad altri ministri e vice ministri dell’esecutivo, in momenti di dialogo dedicati alle prospettive politiche e alla stabilità del paese.

Durante la Winter University si sono inoltre svolti numerosi panel di approfondimento su temi centrali per il futuro dell’Europa, tra cui il ruolo attuale della democrazia, le prospettive di integrazione e cooperazione europea, la transizione digitale e la transizione energetica, nonché l’impatto dell’intelligenza artificiale.

Momento particolarmente rilevante dell’evento è stato il Council Meeting di EDS, durante il quale sono state approvate tutte le mozioni presentate dai rappresentanti dei Paesi membri e le modifiche allo statuto dell’organizzazione.

In questa sede, il Segretario GDC Emanuele Cangini, attualmente Financial Auditor di European Democrat Students, ha presentato l’audit finanziario EDS 2025, redatto nel corso delle giornate di lavoro svoltesi dal 17 al 19 marzo a Brussels. Il documento è stato approvato dal Council Meeting con il 100% dei voti favorevoli, a testimonianza della trasparenza e della solidità del lavoro svolto.

Per noi GDC la partecipazione ad eventi internazionali ed europei rappresenta un’importante occasione di crescita politica e di confronto, rafforzando la presenza dei giovani nei principali network europei della famiglia democratica e popolare.



Comunicato stampa

GDC









