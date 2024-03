GDC alla Winter University di EDS

Nelle giornate dal 6 al 9 di marzo, la delegazione dei Giovani Democratico Cristiani, composta dal Segretario Emanuele Cangini e dalla Responsabile dei Rapporti Internazionali Carol De Biagi, ha partecipato alla Winter University di EDS a Bucarest organizzata contestualmente al 28esimo Congresso del Partito Popolare Europeo. L’occasione è stata centrale per ribadire la partecipazione attiva dei GDC nei contesti internazionali non solo come arricchimento culturale e di network, ma soprattutto per rafforzare anche il ruolo di San Marino come attore europeo/globale responsabile, dinamico, simbolo di libertà e democrazia. L'integrazione europea che l’Accordo UE offrirà a noi giovani sammarinesi è un’opportunità senza precedenti per contribuire alla costruzione di un futuro virtuoso, dove la diversità di esperienze e opinioni è celebrata e valorizzata. L’assise della Winter University e del congresso del PPE hanno permesso altresì di valorizzare il periodo storico che stiamo vivendo, mettendo al centro del dibattito le imminenti sfide che il PPE intende affrontare dopo le elezioni del 9 giugno! Il costante impegno dei GDC nei contesti internazionali dal 2017 ad oggi ha brillantemente messo in luce il tema Europa, trasformando il dibattito politico dai singoli problemi contingenti alla capacità di una visione strutturata. È fondamentale che le prossime elezioni avranno la necessità di una leadership decisa, competente e che sappia tramutare in concretezza le tante opportunità che l’Europa può offrirci. Mai come ore San Marino ha necessità di relazioni, diplomazia e competenze. Solo in questo modo nella prossima legislatura potremmo risolvere i tanti e annosi problemi che ci portiamo avanti da anni e che hanno bisogno di visione e soluzioni concrete.

Ufficio stampa GDC