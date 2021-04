Gdc: condanna per la violenza a minorenne di Borgo

I Giovani Democratico Cristiani di San Marino esprimono la loro condanna per l'episodio di violenza ai danni di una giovanissima sammarinese che sarebbe avvenuto lunedì sera a Borgo. Non vogliamo soffermarci ulteriormente su questa vicenda che ha scosso nel profondo la nostra comunità: riponiamo massima fiducia nella Polizia Civile e nell'autorità giudiziaria, a cui spetta il compito di far luce su quanto avvenuto. Allo stesso tempo vorremmo però invitare la politica ad una riflessione sincera affinché simili vicende non debbano più ripetersi in futuro. Per questo è fondamentale che il nostro Paese possa sviluppare il più rapidamente possibile gli anticorpi necessari a prevenire tali fenomeni. Anticorpi che, a nostro modo di vedere, significano essenzialmente cultura del rispetto e corretta educazione dei nostri giovani. Due valori la cui difesa oggi viene portata anche e soprattutto all'interno delle scuole, che crediamo possano essere il primo baluardo nella lotta a qualsiasi forma di discriminazione e violenza, concetto sul quale abbiamo voluto porre l'accento anche con la presentazione e la successiva approvazione del nostro progetto di legge sul revenge porn. Politica e istituzioni devono essere al fianco delle famiglie e della scuola nel promuovere tra le nuove generazioni una cultura improntata ai principi del vivere civile e della tolleranza”.

Gdc