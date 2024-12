GDC - EDS Council Meeting a Bruxelles

Dal 28 novembre al 1° dicembre, una delegazione dei Giovani Democratico Cristiani di San Marino, composta da Carol De Biagi, Responsabile Rapporti Internazionali GDC, ed Emanuele Cangini, Segretario GDC, ha partecipato al Council Meeting dell’European Democrat Students (EDS) tenutosi a Bruxelles. Questo evento ha rappresentato un ulteriore occasione di confronto e crescita all’interno di un contesto internazionale.

Durante i lavori, abbiamo avuto l’opportunità di visitare le istituzioni europee, tra cui il Parlamento Europeo e il Comitato delle Regioni. In quest’ultima sede, si è tenuto un webinar con l’ex Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio, attualmente rappresentante speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo, che ha offerto una preziosa analisi del ruolo strategico dell’Europa in quella zona.

La nostra esperienza a Bruxelles è stata ulteriormente arricchita tramite approfondimenti sulle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e le opportunità che essa rappresenta per il futuro, sia a livello tecnologico che sociale. Il pannel in questione ha visto come relatori ed ospiti il responsabile Spotify e della responsabile di ChatGPT per Bruxelles.

L’ultima giornata è stata centrale, in quanto si è svolta presso la sede del Partito Popolare Europeo (PPE) il Council Meeting dell’EDS. In questa sede, abbiamo ascoltato e approvato diverse risoluzioni presentate da Paesi europei, sottolineando ancora una volta l’importanza del confronto e della collaborazione tra giovani leader politici a livello continentale.

La partecipazione a eventi di tale portata rappresenta il cuore e lo spirito del nostro impegno politico: promuovere il dialogo e lavorare insieme in ambito internazionale per costruire un futuro migliore. Crediamo fermamente che la crescita comune e il confronto siano strumenti fondamentali per affrontare le sfide globali e contribuire a un’Europa più forte e unita.



Comunicato stampa

GDC - Giovani Democratico Cristiani di San Marino