GDC. Emergenza casa: un primo passo. Ora servono coraggio e visione.

Con l’approvazione del Progetto di Legge “Interventi Straordinari per l’Emergenza Casa”, presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, si compie un primo passo importante nella giusta direzione. Come Giovani Democratico Cristiani, accogliamo questo risultato con senso di responsabilità e con la consapevolezza che il diritto alla casa è oggi una delle sfide più urgenti per le nuove generazioni. Questo provvedimento rappresenta un segnale positivo: riconosce, finalmente, che il disagio abitativo non è più un’eccezione, ma una condizione sempre più diffusa tra i giovani sammarinesi. I costi per affittare o acquistare una casa sono diventati insostenibili per molti, mentre i salari, nella maggior parte dei casi, non riescono a tenere il passo con l’inflazione e con il caro vita. Il tempo della retorica è finito: servivano risposte, e questa legge ne fornisce alcune, concrete. Il testo introduce incentivi per l’accesso alla prima casa, contributi in conto interessi, garanzie statali e nuove regole sulle locazioni calmierate. Ma soprattutto, pone attenzione alla sostenibilità ambientale, valorizzando la bioedilizia e premiando le ristrutturazioni energetiche. Un segnale importante, che coniuga giustizia sociale e responsabilità ambientale. Al tempo stesso, non possiamo limitarci a questo. Sarebbe miope considerare questo risultato come un punto d’arrivo. La casa è il punto di partenza della vita adulta. Ma servono anche stipendi dignitosi, politiche per la natalità, incentivi per chi sceglie di restare in Repubblica e investire qui il proprio futuro. Il calo demografico, la difficoltà a mettere su famiglia, la crescente precarietà lavorativa non sono coincidenze. Sono effetti sistemici. E come tali vanno affrontati con politiche strutturali e lungimiranti. Noi GDC continueremo ad esserci, con il nostro contributo, con la nostra voce, con la nostra visione. Perché crediamo in una San Marino che torni ad essere un Paese per giovani. Non un luogo in cui sopravvivere a fatica, ma una terra dove poter scegliere di vivere davvero. Una casa non è solo un tetto. È un progetto di vita. È il primo mattone del futuro.

