Gdc: GdL Innovazione

“Il vero progresso avviene solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” - Henry Ford -

Prima di spiegare ed illustrare l’obiettivo e la missione della creazione di un gruppo di lavoro riguardante l’innovazione, occorre determinare un fattore di base ovvero, gruppo di lavoro: strumento utile o perdita di tempo? I vantaggi di un efficace team work non sono scontati in effetti, è comune avere esperienze negative del lavoro di gruppo, e proprio queste esperienze condizionano il nostro atteggiamento nei futuri team work. Siamo portati a credere che la produzione individuale sia più efficace, soprattutto da un punto di vista quantitativo. Il lavoro in gruppo viene visto come una perdita di tempo, una sorta di palestra relazionale, più che un luogo di arricchimento anche cognitivo e di produzione di innovazioni e risultati importanti. Invece il gruppo di lavoro consiste in una pluralità di persone che interagiscono tra loro, influenzandosi positivamente apportando know-how e competenze uniche e fondamentali, volte alla formazione di un gruppo forte, efficace e qualificato. Come Giovani Democratico Cristiani, constatata l’importanza di creare un team work efficace, ci siamo posti un’ulteriore quesito, perché è importante innovare? La risposta non é semplice ma l’innovazione come giovani possiamo identificarla come il mezzo per aderire alle circostanze, ai mutamenti dell'ambiente, alle scoperte scientifiche, significa non perdere di vista il mercato, osservare e proporre risposte concrete sempre più coerenti con i bisogni delle persone. In quanto gruppo volto all’analisi dell’innovazione non possiamo esimerci dal trattare, analizzare e osservare la Digital Innovation, ovvero l’utilizzo delle nuove tecnologie per ripensare e semplificare un processo produttivo e creativo, tramite l’erogazione di nuovi beni e servizi volti al miglioramento della vita delle persone ridisegnando, una logica di apertura al cambiamento tramite nuovi modelli che governano il business. In conclusione termino questo breve comunicato di presentazione del nuovo GdL Innovazione dei GDC con l’auspicio e la certezza che i futuri comunicati ed analisi che proporremo ed illustreremo fungeranno da stimolo e riflessione per tutta la classe politica e da incentivo per la cittadinanza in quanto, l’innovazione costituisce il mezzo per raggiungere il progresso economico sociale per il Paese.

c.s. Gdc