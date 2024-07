GDC: La prova delle elezioni – un ringraziamento per la fiducia

Con la chiusura della campagna elettorale e le successive elezioni legislative tenutesi domenica 9 giugno, il Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana desidera esprimere un sincero ringraziamento alla popolazione recatasi alle urne. Un momento, quello delle elezioni del nuovo Consiglio Grande e Generale, culminato con una vittoria significativa, simbolo di fiducia ad un giovanile e ad un partito, il PDCS, che ha dimostrato di sapersi destreggiare attraverso le numerose insidie dell’ormai passata legislatura, a partire proprio dalla crisi pandemica fino a quella economico finanziaria.

Il nostro movimento, quello dei Giovani Democratico Cristiani, ha vissuto il momento di campagna elettorale come una prova per dimostrare la capacità di saper crescere giovani professionisti e nel creare un percorso formativo che pone i propri iscritti nella condizione di immergersi in prima persona nella vita politica del Paese. In altre parole, dalla formazione fino allo “schieramento sul campo” dove l’azione politica prende concretamente forma.

I GDC, all’interno delle fila del PDCS, sono riusciti ad ottenere tre seggi rispettivamente spettanti all’attuale Presidente, Marco Mularoni, a Lorenzo Bugli, ex presidente, e Maddalena Muccioli. Un sentito ringraziamento va inoltre agli iscritti al movimento ed anche ai candidati che, nonostante l’impegno costante e la grande passione dimostrata, non siederanno all’interno dell’aula consiliare, Carol De Biagi, Emanuele Cangini e Maurizio Tamagnini.

È con questa nuova sfida, che ci apprestiamo ad affrontare tutti assieme, che desideriamo sottolineare come i punti espressi all’interno del Manifesto programmatico del GDC potranno essere concretamente posti dinnanzi all’Eccellentissima Camera. Argomentazioni e tematiche di estrema rilevanza, spazianti su quattro macro categorie, dalla politica estera e sistema finanziario fino all’agenda digitale ed il territorio sammarinese (l’approfondimento completo è disponibile sul sito dei GDC).

Non è scontato come un partito fatto da giovani sia riuscito a trovare sempre maggiore rilevanza all’interno dalla politica nazionale ed internazionale nel corso del tempo, un prestigio sintomo del progetto formativo insito nei valori del movimento.

Durante gli ultimi anni il Giovanile ha vissuto un periodo di vera rinascita, non un semplice exploit come testimoniato dalle ultime elezioni, ma una crescita dovuta al sincero impegno, alla passione e al senso di amicizia che accomuna i singoli iscritti, vedendo moltiplicare i propri aderenti anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno. Ciò che il movimento ha insito nel proprio DNA è la visione di una Repubblica sempre più alla portata dei propri giovani, un caposaldo che può essere portato a compimento solo attraverso un “apprendistato” strutturato. Numerose sono le iniziative periodiche dedicate, come Scuola di Formazione Politica e gli incontri con professionisti del settore. Ma non solo, la possibilità per ogni iscritto è quella di apportare il contributo della propria visione ed attraverso la condivisione di proprio pensiero immaginare e lavorare per un futuro migliore per ogni cittadino con progetti significativi, come il periodico Azione.

Desideriamo concludere questo comunicato stampa con la promessa, verso coloro che hanno riposto fiducia nei nostri candidati e nelle tematiche affrontate nel Manifesto, che ogni membro del Giovanile lavorerà per portare a compimento i singoli punti del programma. Un documento che è espressione della nostra visione di Repubblica negli anni a venire. Grazie.



