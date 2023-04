GDC: le attività di marzo 2023

Il XVIII Congresso dei Giovani Democratico Cristiani, dal titolo “Ieri, Oggi, Domani: Perseverare per il Bene Comune”, ha delineato e contestualizzato il nuovo percorso del Movimento Giovanile, attraverso l’intervento dei suoi delegati e rappresentanti ma anche grazie alla partecipazioni di ospiti quali il professor Michele Chiaruzzi in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, i Segretari dei Sindacati CDLS, CSU ed USL ed infine il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Presidente Pasquale Valentini ed il Capogruppo Consigliare del PDCS Francesco Mussoni, assieme ai tanti ospiti delle delegazioni internazionali. Il Congresso ha visto anche l’elezione della nuova squadra direttiva del Movimento Giovanile, vedendo in Marco Mularoni il nuovo Presidente dei GDC, Emanuele Cangini quale Segretario, Sara Marinelli, Carol De Biagi e Nicola Narcisi confermati rispettivamente Responsabile dei Rapporti Internazionali EDS, Responsabile dei Rapporti Internazionali YEPP e Segretario dei Rapporti Internazionali, infine Davide Tabarrini come Direttore di Azione e Responsabile Comunicazione e Maddalena Muccioli Vice Responsabile Comunicazione. Il Presidente neoeletto Marco Mularoni ha affermato che continuerà il percorso già avviato dal Presidente uscente Lorenzo Bugli basato su formazione, attività territoriale e rapporti internazionali. Tra le attività svolte nel mese di marzo, i GDC hanno partecipato con una delegazione formata dal Responsabile Rapporti Internazionali EDS Sara Marinelli e dal Segretario Emanuele Cangini alla Winter University EDS dal titolo "Democracy? A Youth Right?", svoltasi in Albania in un clima di studio, democrazia e proposte per l’Europa. L’evento ha visto la partecipazione di molteplici delegazioni europee e l’approvazione della mozione presentata dai GDC volta a sollecitare l’Unione Europea ad approfondire e ad affrontare la tematica della cybersecurity e sicurezza dei dati personali, ormai forte problematica globale. Il Movimento Giovanile è inoltre lieto di annunciare nuovo numero del periodico Azione dal titolo “In Cammino Verso l’Europa, le Opportunità dell’Associazione all’UE”, disponibile gratuitamente in tutte le edicole e, in versione digitale, sul sito web www.gdc.sm. Attraverso gli articoli della redazione dei GDC sarà possibile ripercorre le tappe e le opportunità dell’associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea. Un’edizione che intende posare la propria attenzione anche su tematiche di attualità come il Distretto Economico Speciale (DES), l’economia sammarinese e i temi politici attraverso anche le numerose interviste realizzate. Azione per la prima volta vede la collaborazione con “L’Umano, voci libere per l’epoca nuova”, diretto e fondato da Francesco Sismondini che analizzerà e spiegherà l’importanza della libertà e della cultura democratica cristiana, fondamento dei valori Europei. I GDC inoltre si congratulano con le più vive e sincere felicitazioni della nomina dei nuovi Capitani Reggenti, Sua Eccellenza Alessandro Scarano e Sua Eccellenza Adele Tonnini. Nella giornata del 2 aprile, come consuetudine, i GDC hanno partecipato alla cerimonia di presentazione delle Istanze d’Arengo depositando tre richieste riguardanti: Sostegno dell’imprenditoria giovanile, Politiche a tutela delle risorse idriche, Intitolare sala operatoria al Dott. Oliviero Soragni. Come GDC affermiamo l'importanza e l'efficacia di proporre iniziative popolari con politiche volte al sostegno dei giovani e del Paese. Tutte le istanze saranno consultabili sul sito web GDC. Infine, il percorso di scuola di formazione politica dei GDC, elemento su cui ruota l’intera attività del giovanile, proseguira` il suo cammino per l’edizione 2023/2024 iniziando con i primi appuntamenti per autunno 2023, risultando essere sempre una parte essenziale della vita del Giovanile.

