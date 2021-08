Gdc: Lo sport è una scuola di vita

L’enorme orgoglio che riempie tutta la comunità sammarinese, per le prestazioni dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo, si presenta in un momento unico. Il loro impegno ha portato un grande beneficio, un momento di unità, senza barriere di alcun genere e che ha un sapore davvero speciale a causa della situazione pandemica che stiamo vivendo. È proprio vero, le Olimpiadi sono qualcosa di unico e sono in grado di unire intere nazioni. I risultati raggiunti nelle competizioni olimpiche si prestano perfettamente ad un ragionamento sui valori dello sport e sul perché questo è importante per l’intera società, sia per chi lo pratica che per chi ama guardarlo. Vorremmo incominciare rinnovando ciò che già l’organizzazione Save the Children ha affermato a riguardo dello sport “il valore formativo dello sport nell’educazione si è visto riconoscere una consolidata dignità scientifica, rientrando a pieno titolo nelle scienze dell’educazione”. Infatti lo sport, inconsciamente, insegna dei valori. Valori estremamente importanti per la società di oggi e che talvolta andrebbero rammentati a chiunque. Primi fra tutti, sono il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente, pari opportunità e senso della solidarietà, aiutando a maturare e a crescere come persona, ammettendo i propri limiti ed evidenziando anche le proprie potenzialità, costruendo il successo attraverso il duro lavoro e al contempo stimolando il confronto con sé stessi e con gli altri. Certamente quelli appena elencati non sono gli unici insegnamenti che lo sport può trasmetterci, infatti, oltre al rispetto, ricordiamo lo spirito di collaborazione e il gioco di squadra ma anche l’integrazione e l’appartenenza (entrambi molto importanti anche per istituzioni come l’Unione Europea) e ancora, disciplina e costanza, oltre che impegno e sacrificio. Sono proprio queste le caratteristiche che i nostri atleti hanno mostrato nel loro percorso alle Olimpiadi di Tokyo e speriamo che possa essere stimolo per molti altri a voler intraprendere un percorso negli ambienti sportivi. È proprio per questo che vorremo ringraziare coloro che hanno contribuito ad elevare il prestigio della Repubblica di San Marino nelle competizioni internazionali, essendo punto di riferimento per i giovani cittadini sammarinesi.

Giovani Democratico Cristiani (GDC)