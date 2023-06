GDC: "Oro e metalli preziosi: un assetto nuovo per il tessuto economico sammarinese"

GDC: "Oro e metalli preziosi: un assetto nuovo per il tessuto economico sammarinese".

Divulgato il Decreto Delegato che disciplina l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento nella Repubblica di San Marino. L’attività di commercio di metalli preziosi da investimento è riservata agli operatori economici sammarinesi che dovranno essere iscritti nell’apposito registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Si tratta di un’iniziativa proposta e coordinata dalla Segreteria di Stato alle Finanze e dalla Segreteria di Stato all’industria con la collaborazione del Segretario GDC Emanuele Cangini che apre ad una nuova opportunità di investimento e crescita in un momento storico durante il quale viene seguita la strada dell’acquisto di metalli preziosi quali bene rifugio. Il Decreto norma titolo legale e purezza, tipologia del metallo, punzonatura e identificazioni necessarie per una regolare attività economica e prevede le certificazioni necessarie per legge. Vengono normati i requisiti per esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento e viene istituito il registro degli Operatori Professionali autorizzati. L’attività abusivamente esercitata, l’omesso o irregolare mantenimento del registro delle operazioni saranno puniti in maniera severa. Il Decreto prevede anche controlli delle forze di polizia e collaborazione nazionale oltre che le disposizioni fiscali relative alla categoria economica. L’oro e i metalli preziosi hanno rappresentato per secoli uno strumento per la misura del valore dei beni e per questo motivo sono stati utilizzati come mezzo di pagamento in molte antiche civiltà e come strumento di riserva per molti Stati. Questa proprietà è legata alla loro scarsità, commutandoli come elementi molto rari in natura. I preziosi sono un efficace strumento di copertura contro eventi avversi. Il prezzo dei metalli tendono infatti ad aumentare nei momenti in cui gli operatori finanziari percepiscono un alto livello di rischio, come durante escalation militari o crisi finanziarie. In questi scenari, gli strumenti finanziari con un alto livello di rischio, come le azioni o fondi di investimento, tendono a registrare consistenti ribassi, mentre i metalli tendono ad aumentare di prezzo. Pertanto, la loro presenza nei portafogli finanziari garantisce una protezione contro situazioni rischiose ed un presidio contro eccessivi aumenti dell’inflazione, poiché tendono a preservare il proprio valore nel tempo. Il commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da in vestimento è di primaria importanza per la nostra Repubblica, l’economia corre sempre piu’ veloce e questo mercato puo` fungere come strumento per attualizzare e concretizzare gli investimenti per il nostro futuro. Come GDC esprimiamo soddisfazione e plauso per una legge che che regola una nuova opportunità economica con leggi serie e precise.

C.s. Giovani Democratico Cristiani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: