GDC: "Ottimo riscontro per il lavoro sui Crypto Assets"

Il Movimento Giovanile del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, si compiace per l’ottimo lavoro svolto sul tema relativo al recente regolamento europeo sul mercato dei crypto assets il c.d. MiCA. L’evento ha ottenuto un forte seguito a dimostrazione che l’argomento è di forte interesse nella popolazione e soprattutto che c’è un gran desiderio di procedere sulla scia del lavoro avviato in Europa. Ringraziamo per questo i relatori di altissimo profilo, a partire dal Prof. Ranieri Razzante, consigliere alla Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa Italiana, che ha offerto un importante contributo alle riflessioni sia in termini di opportunità che di attenzione, oltre a credere fortemente alla partenza dei lavori per una nuova normativa nel nostro Stato. Importantissimo anche il contributo del Presidente dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica Dott. Fabio Andreini, che ha evidenziato i limiti dell’attuale normativa per abbracciare coraggiosamente il tema con la sinergia di tutte le istituzioni. Il MiCA apre coraggiosamente alle tecnologie in forte espansione e permette un importante sviluppo professionale a partire dagli operatori che possono accedere al mercato, ai professionisti che accrescono le loro competenze, alle banche di trovare nuove forme di raccolta ed ai cittadini di poter utilizzare nuovi strumenti. La legge ha già superato due passaggi importanti ma il contributo dei paesi può essere motivo di crescita per raggiungere la norma migliore possibile e soprattutto nel creare quella sinergia per informare e formare tutti gli stackholders. Dopo questo primo momento, il movimento dei GDC, spera di poter tornare a parlare presto di normativa sui Crypto Assets per fare in modo che le tecnologie siano sempre più comprese da tutti i cittadini e possano essere strumento per il miglioramento della qualità di vita. Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito all’evento ed invitiamo a tutti gli interessati nel seguire le attività per restare informati.

c.s. Movimento Giovanile del PDCS