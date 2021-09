Gdc presentano “Skill Training: youth and democracy”

I Giovani Democratico Cristiani hanno il piacere di annunciare l’evento “Skill Training: youth and democracy” dal 22 al 24 settembre 2021, organizzato a San Marino presso il Teatro Titano insieme all’European Democrat Students (EDS), l’associazione studentesca del Partito Popolare Europeo che raggruppa 1 milione e 800 mila studenti da tutta Europa. Lo Skill Training è un’iniziativa nata negli anni ’80 con il preciso scopo di formare le giovani generazioni. È un onore per noi poter ospitare ancora una volta questo evento in Repubblica, infatti si tratta del secondo dopo quello organizzato nel 2019. Dal 2017, i GDC hanno raggiunto posizioni politiche internazionali sempre più prestigiose, fino a coprire due ruoli internazionali. Grazie allo Skill Training dell’EDS ed ai numerosi ospiti provenienti da tutta Europa, avremo l’occasione di parlare di democrazia, fake news e politica estera. Tra i principali oratori dell’evento, saranno presenti: l’ex Presidente Parlamento Italiano Luciano Violante, il Presidente PDCS Pasquale Valentini, il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi e l’ex Ministro della Difesa italiano Mario Mauro. Tutti gli interventi verteranno su un tema in particolare: “il Futuro della Democrazia”. Si parlerà poi di “come le fake news influenzano la democrazia” con Teodoro Lonfernini Segretario di Stato per l’Informazione, Oscar Mina (OSCE PA Relatore speciale sulla disinformazione e la propaganda), Leonardo Panetta giornalista di Mediaset in collegamento e Dirk Hazell Presidente di UK EPP. Infine, si discuterà di rapporti internazionali con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e Patrick Voller Segretario delle relazioni internazionali EPP. A fine giornata l’udienza con gli Ecc.mi Capitani Reggenti. Lo Skill Training che sarà ospitato a San Marino è un evento che raccoglierà personalità, opinioni, esperienze e preziosi consigli di esperti in materie estremamente attuali al giorno d’oggi. Per questo ragione invitiamo tutta la popolazione sammarinese a partecipare a questo importante evento formativo riguardante la politica internazionale ed europea.

Gli appuntamenti aperti al pubblico sono per giovedì 23 settembre:

9:30 – 11:30 Il FUTURO DELLA DEMOCRAZIA • Luciano Violante, Ex Presidente del Parlamento Italiano • Pasquale Valentini, Presidente del PDCS • Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura • Mario Mauro, Ex Ministro della Difesa Italiana

15:00 – 16:30 FAKE NEWS (informazione) • Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro con delega all’informazione • Oscar Mina, OSCE PA Special Rapporteur on Disinformation and Propaganda • Leonardo Panetta, Responsabile di Mediaset a Bruxelles • Dirk Hazell, Presidente del Partito Popolare Inglese Modera: Prof Markus Krienke

17:00 – 17:30 POLITICA ESTERA ED EUROPA: dibattito con Luca Beccari, Ministro degli Affari Esteri e Patrick Voller, Segretario Internazionale del Partito Popolare Europeo