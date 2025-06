GDC: "Presentati importanti appuntamenti che testimoniano la partecipazione attiva alla vita politica e civile"

Si è tenuta oggi la conferenza stampa durante la quale abbiamo presentato importanti appuntamenti che testimoniano il nostro costante impegno della partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e civile. Giovedì 12 giugno alle ore 18:30, presso il Grand Hotel San Marino, si terrà la presentazione del libro “Perché l’Ucraina combatte. Comunicazione di guerra, libertà, Europa e democrazia”. Un’opera di profonda attualità che offre spunti fondamentali per comprendere il contesto geopolitico europeo e il ruolo della comunicazione nei conflitti contemporanei. All’evento saranno presenti gli autori, il Prof. Michele Chiaruzzi e la Prof.ssa Sofia Ventura, insieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, a testimonianza dell’alto profilo dell’iniziativa. Durante la conferenza, abbiamo inoltre presentato il nuovo numero del nostro editoriale Azione 2025, dal titolo: “IN CAMMINO PER IL FUTURO – STORIE DI PASSIONE, IMPEGNO E SOLIDARIETÀ. L’IMPORTANZA DELL’ASSOCIAZIONISMO COME MOTORE DI CRESCITA”. Questo numero raccoglie testimonianze, riflessioni ed esperienze di giovani impegnati, ed è il risultato del lavoro corale di tanti ragazzi GDC. È già disponibile gratuitamente in tutte le edicole di San Marino. Il Presidente GDC ha rimandato anche ad altri due prossimi appuntamenti importanti, ovvero la mostra a settembre per i 70 anni dalla fondazione dei Giovani Democratico Cristiani e anche la presentazione della nuova scuola di formazione politica 2025 - 2026. Inoltre il Presidente GDC ha evidenziato anche il tema della denatalità, argomento centrale e fondamentale per i giovani, essendo legato da una molteplicità di fattori, da cambiamenti sociali e culturali ma anche da fattori economici ed abitativi. Infine, guardiamo ai rapporti internazionali: il prossimo 12 luglio a Bruxelles si terrà il Congresso dello YEPP – Young European People’s Party, che riunisce i giovani del Partito Popolare Europeo. Come GDC parteciperemo a questo importante appuntamento, candidando un nostro rappresentante al ruolo di financial auditor, segnando così un ulteriore passo nel nostro impegno nei contesti internazionali e nella costruzione di una rete europea di giovani democratici cristiani. Invitiamo tutti a partecipare alla presentazione del 12 giugno, certi che sarà un momento di confronto, approfondimento e crescita condivisa.

C.s. GDC