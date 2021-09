GDC: Presentazione del libro "Riarmo morale"

Ieri sera al palazzo SUMS si è svolto l'evento di presentazione del libro “Riarmo Morale". Hanno partecipato l’autore del libro Giancarlo Chiapello, il presidente dei GDC Lorenzo Bugli nelle vesti di presentatore/moderatore e il presidente del PDCS e della Commissione Antimafia Pasquale Valentini, il quale è stato invitato dallo stesso autore a scrivere una prefazione.

È stata una serata molto proficua per i presenti, resa interessante dallo scambio di battute tra Giancarlo Chiapello e Pasquale Valentini, che hanno portato ad un riflessione molto profonda, lasciando soprattutto ai giovani il difficile compito di “riarmare" quel senso di comunità, che come descritto dai presentatori, si sta perdendo.

Questo evento è un tassello aggiuntivo dell'amicizia stipulata tra i GDC e i Giovani Popolari di Moncalieri il 22 agosto 2020, quando è stato sottoscritto un memorandum d’amicizia tra i due movimenti. Il periodo a cavallo tra la fine dell'anno 2020 e l’inizio 2021, per questioni logistiche legate alla Pandemia da Covid-19, non ha permesso incontri in presenza ma non ha fermato la volontà degli intenti siglata l'anno scorso. Infatti numerose sono state le iniziative di collaborazione tra San Marino e Moncalieri che, tramite webinar, hanno portato avanti quello spirito di condivisione legato alla crescita e alla formazione di una nuova classe dirigente, che dovrà essere preparata alla dure sfide che il futuro gli presenterà.

Ora intraprenderemo nuove strade insieme: una su tutte la nuova scuola di formazione politica, con il titolo di RICOSTRUIRE LA DEMOCRAZIA che avrà come tema, appunto, la democrazia.



Comunicato stampa

Giovani Democratico Cristiani