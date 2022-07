GDC presenti al Congresso di EDS, Sara Marinelli nuovo Financial Auditor

GDC presenti al Congresso di EDS, Sara Marinelli nuovo Financial Auditor.

Nelle giornate dal 28 al 30 luglio la delegazione dei Giovani Democratico Cristiani formata dal Presidente Lorenzo Bugli e dalla Responsabile Internazionale EDS Sara Marinelli, si è recata a Cipro per il Congresso dell’EDS (Summer University) dal titolo: “Re-Powering Eu” organizzato dai giovani Iacovos Iacovou e Katerina Kyriacou di FPK PROTOPORIA. Durante l’evento sono state rinnovate le cariche dell’organizzazione giovanile del PPE riconfermando per altri due anni il Presidente Beppe Galea, il Segretario Ivan Botoucharov e il nuovo direttivo composto da: Agata-Czyewska, Anna Vorderwinkler, Dora Hidas, Edvardas Lukosius, Iryna Shatokhina, Katerina Kyriacou, Ramon Riera e Rayno Stoyanov. Per i GDC è stata eletta all’unanimità Sara Marinelli come Financial Auditor, ruolo di grande prestigio attribuitole grazie al duro lavoro svolto precedentemente come Co-Chair presso il working group Woman Empowerment and Gender Equality e il particolarmente rilevante percorso universitario in Management svolto presso la Cattolica di Milano. Questa nomina conferma il grande attivismo e la professionalità con la quale i GDC si sono posti in Europa, premiando professionalità e competenza degli aderenti, valore che ha da sempre premiato l’organizzazione nei massimi contesti europei ed internazionali. Il congresso dell’EDS è stata l’occasione per conoscere la realtà di Cipro, le sue istituzioni, attraverso l’autorevole guida del Presidente della Camera Annita Demetriou che ha rinnovato la sua vicinanza e amicizia con San Marino e dichiarato il suo pieno appoggio affinché la nostra Repubblica, Monaco e Andorra diventino presto Associate all’Unione Europea. Occasione, inoltre, per i giovani di Cipro per immergere tutti i partecipanti sull’importanza della democrazia, da loro spesso messa a rischio dalle continue provocazioni della Turchia. Iacovos, il Presidente dei giovani ciprioti, ha ricordato quanto sia importante lottare per i valori fondanti del PPE ogni singolo giorno, non solo per quanto sta succedendo in Ucraina e a Cipro, ma in ogni singolo momento della nostra vita, valorizzando democrazia, libertà e il ruolo fondamentale del dialogo. Al termine dell’evento è stato espresso il desiderio da parte del Presidente Galea di continuare ad organizzare SKILLS TRAINING a San Marino, terra dove i giovani possono formarsi in libertà, assaporando i forti valori della nostra storia.

Cs - Ufficio Stampa GDC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: