GDC: "Quando vince il dialogo si rafforza la democrazia"

In questi giorni il nostro Paese ha assistito ad una grande manifestazione popolare che ha visto la partecipazione di una larga parte della cittadinanza, dei lavoratori – frontalieri e non – e delle diverse categorie sociali. Non si è trattato soltanto di un dissenso legato alla riforma dell’IGR, ma di un insieme di istanze e preoccupazioni che hanno trovato espressione nello sciopero generale promosso dai sindacati.

Come GDC riteniamo che una mobilitazione così ampia e sentita rappresenti un segnale politico e sociale che non può essere ignorato: è il sintomo di un tema molto discusso e divisivo, che deve spingere le istituzioni a riflettere e a ricercare soluzioni capaci di rispondere con equilibrio ed equità alle diverse esigenze della popolazione e parimenti si attesta anche un livello di democrazia ampio e un’attenzione dei cittadini verso le politiche di sistema che la politica attua. Non possiamo ignorare il contesto globale nel quale ci troviamo: il mondo è scosso da conflitti e tensioni che mettono a dura prova la stabilità democratica e richiamano l’urgenza di percorsi di dialogo, come dimostra anche l’impegno dell’ONU nel tentativo di sedare guerre che sembrano interminabili. In questo scenario, San Marino ha dato un segnale importante: grazie al lavoro portato avanti dal Segretario di Stato agli Affari Esteri e da tutto il Consiglio Grande e Generale, con diversi ordini del giorno approvati all’unanimità, il nostro Paese ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina.

Una scelta che conferma l’attenzione della Repubblica verso la politica internazionale e la geopolitica, ribadendo il ruolo di San Marino come portatore di quella “neutralità attiva” che da sempre ci contraddistingue. In questo contesto internazionale turbolento, vedere nel nostro Paese una contrapposizione netta e una “prova di forza” tra politica e parti sociali è un segnale che ci deve far riflettere. Lo scontro, la rigidità e la chiusura non portano mai soluzioni durature. Al contrario, rischiano di acuire fratture e alimentare forme di malcontento che si manifestano anche con gesti estremi. Per questo riteniamo fondamentale riaffermare un principio che è alla base della nostra tradizione politica: la democrazia si rafforza quando vince il dialogo. Il confronto, la mediazione, la capacità di ascoltare anche chi porta istanze diverse o contrarie non sono segni di debolezza, ma strumenti preziosi per costruire coesione sociale e dare risposte equilibrate ai cittadini.

Auspichiamo quindi che maggioranza e governo scelgano sempre di più la via del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, capaci sì di garantire la sostenibilità dei conti pubblici, ma allo stesso tempo di preservare equità e giustizia sociale. È questa la strada che può evitare ulteriori tensioni e scioperi, restituendo serenità al Paese e rafforzando la fiducia nelle istituzioni. Come GDC crediamo fermamente che solo attraverso un dialogo proficuo e costruttivo la politica possa davvero rispondere alle sfide di oggi e costruire un futuro di maggiore stabilità e partecipazione democratica.

