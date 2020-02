GDC, rimandato il Congresso "Insieme per partecipare, conoscere, agire"

Il Movimento dei Giovani Democratico Cristiani desidera comunicarvi con dispiacere che il XVII CONGRESSO dal titolo "Insieme per partecipare, conoscere, agire" verrà rimandato in data da destinarsi, in quanto verranno seguite le direttive emanate tempestivamente dal nostro Congresso di Stato. Questa decisione è stata presa anche per la tutela degli ospiti internazionali che interverranno all'evento. I GDC vi aggiorneranno su quello che saranno le future date e vi invitano a seguire attentamente quelle che sono le norme che il Congresso di Stato ha inviato e quelle che vi comunicherà attraverso i canali ufficiali di comunicazione. Colgono l'occasione, inoltre, per invitarvi a mantenere la calma e a non diffondere il panico, seguendo le comunicazioni ufficiali e non le varie fake news presenti online.

c.s. Giovani Democratico Cristiani

