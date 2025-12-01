TV LIVE ·
GDC San Marino al Council Meeting YEPP: confronto europeo su sicurezza e competitività

1 dic 2025
Come GDC abbiamo preso parte al Council Meeting di YEPP – Youth European People’s Party, tenutosi dal 28 al 30 novembre a Stoccolma, in Svezia, dedicato al tema “A Safe and Competitive European Union”. La delegazione sammarinese era composta da Sara Marinelli, Segretario Internazionale GDC, ed Emanuele Cangini, Segretario GDC. Durante i lavori, i nostri rappresentanti hanno preso parte a momenti di confronto di alto profilo istituzionale, tra cui l’incontro con il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson e quello con il fondatore di YEPP ed ex primo ministro svedese, Fredrik Reinfeldt. Occasioni preziose per approfondire le sfide attuali dell’Unione Europea e per portare anche il punto di vista delle giovani generazioni sammarinesi all’interno del dialogo europeo. La delegazione ha inoltre seguito vari panel tematici dedicati alle nuove strategie per rafforzare sicurezza, competitività e ruolo internazionale dell’Europa. La giornata di sabato è stata dedicata ad una visita ufficiale al Parlamento Svedese, accompagnati da parlamentari del partito moderato svedese “Moderata Samlingspartiet”. Inoltre è stato svolto anche il Council Meeting, momento istituzionale centrale dell’evento, durante il quale sono state discusse e approvate diverse mozioni. Un passaggio fondamentale che consente ai giovani del Partito Popolare Europeo di contribuire in modo concreto alla definizione delle priorità politiche comuni. La partecipazione di noi GDC conferma l’impegno della nostra organizzazione nel rafforzare il dialogo con i partner europei e nel portare la voce dei giovani sammarinesi all’interno delle principali sedi di confronto internazionale.

C.s. - Ufficio Stampa GDC





Riproduzione riservata ©

