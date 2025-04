GDC: “Santo Padre, grazie. Oggi il mondo ha il dovere di ricordare e di continuare”

Con profondo dolore e infinita gratitudine, i Giovani Democratico Cristiani si uniscono al cordoglio della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco.

Il mondo perde oggi una guida mite e forte, un pastore capace di parlare al cuore degli ultimi e di scuotere la coscienza dei potenti. Un uomo che ha saputo restare padre mentre tutti cercavano leader, che ha scelto di servire quando altri cercavano di comandare.

Un Vescovo di Roma che, come Francesco d’Assisi, ha saputo “riparare la casa”, portando lo sguardo della Chiesa là dove la carne dell’uomo sanguina: nelle periferie dell’anima, tra i migranti, nei conflitti dimenticati, nelle piaghe dell’indifferenza.

Ci ha insegnato che “la fede è riconoscere una Presenza”. E quella Presenza, Papa Francesco, l’ha testimoniata con la sua vita, con ogni gesto e ogni parola. Ha messo in crisi le coscienze con la semplicità del Vangelo, ha chiesto di uscire dalle sacrestie per abitare il mondo, ha parlato ai giovani come un nonno innamorato della Verità.

Non era un Papa per “tempi facili”. Era un Papa per “tempi veri”.

Ha attraversato le crisi del nostro tempo con la bussola del discernimento, con lo sguardo limpido su economia, politica, ambiente e fraternità. La sua enciclica Laudato Si’, il suo grido per la pace, il suo invito alla cultura dell’incontro resteranno pietre miliari della coscienza collettiva del XXI secolo.

Oggi non possiamo limitarci a commemorare. Dobbiamo raccogliere.

Raccogliere ciò che ha seminato, portarlo nel nostro impegno civile, nella nostra testimonianza cristiana, nella nostra vocazione politica.

Il Santo Padre ci ha ricordato che la fede non è un rifugio per anime timorose, ma una forza che trasforma la storia. E noi, come giovani impegnati, abbiamo il dovere di non lasciar cadere quella chiamata.

San Marino, terra antica di libertà e di fede, si fermi oggi per riflettere, pregare e ringraziare. Il mondo si è arricchito di una vita spesa fino all’ultimo per l’altro. Il mondo ha oggi il dovere di fare tesoro del suo esempio.



A noi il compito di non dimenticare.

A noi il compito di continuare.

“Non lasciatevi rubare la speranza.” – Papa Francesco



Comunicato stampa

Giovani Democratico Cristiani