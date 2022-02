Gdc su scuola di formazione politica

La scuola di formazione politica conclude questa stagione con uno dei temi più discussi, ossia la sfida della digitalizzazione per la democrazia cristiana in Europa. Il principale ospite dell'evento è stato il responsabile nazionale della CDU Tedesca Stefan Hennewig, che ha raccontato come il grande partito tedesco ha affrontato le principali campagne elettorali degli ultimi anni attraverso i principali social network. Inoltre, si sono raccolte esperienze e spunti sui lavori legati alle piattaforme digitali di partecipazione democratica, usate tra i referenti dei vari paesi. Tra i relatori anche Nino Galletti della Fondazione Konrad Adenauer, assieme ai Presidente Pasquale Valentini, Lorenzo Bugli ed al consigliere William Casali quale esperto dell'Agenda Digitale. Durante l'incontro sono stati affrontati gli aspetti politici che hanno permesso di costruire la visione di uno sviluppo tecnologico e digitale del paese in modo che fossero mantenuti i valori dei partiti popolari all'interno del contesto europeo. Una riflessione che non deve essere confinata agli aspetti tecnici ma che, necessariamente, accenda il confronto e la riflessione politica dato la grande ricaduta sugli aspetti sociali, economici ed anche geo-politici. Come i precedenti momenti, anche questo ultimo appuntamento è stato molto partecipato ed ha permesso di consolidare l'iniziativa in vista di una nuova stagione di formazione politica da programmare. I GDC ringraziano tutti gli intervenuti e considerando questo ultimo tema di grande importanza, hanno già avviato i lavori per degli approfondimenti con i membri del giovanile. Contiamo di coinvolgere maggiormente la popolazione e lavorare affinché nel paese siano sempre meno le persone che subiscono la tecnologia ed aumenti la consapevolezza e la competenza per questi strumenti con lo scopo di aumentare la qualità della vita dei nostri concittadini. L'occasione non mancherà per proseguire con nuovi incontri dedicati al prosieguo del percorso di formazione politica per lo sviluppo e l'accrescimento dei valori socio-politico dei giovani.

Cs L’Ufficio Stampa dei GDC