TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:06 “Sound & Wellness”, a Sanremo focus su voce e salute 14:32 Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania 13:33 Appuntamenti istituzionali per i Capitani Reggenti: visitato il Quartiere delle Milizie e la sede centrale della Polizia Civile 12:48 Champions, Chivu: "C'è amarezza perché siamo usciti" 11:26 San Marino, funivia chiusa dal 23 febbraio al 27 marzo per revisione decennale 10:16 Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio 09:45 Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese 09:41 Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: era diventato ritrovo di pregiudicati 07:36 Sanremo, grande apertura con i 30 big in gara. In top five: Arisa, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci 07:33 L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

GDC sull'Accordo di Associazione all’Unione Europea

25 feb 2026
GDC sull'Accordo di Associazione all’Unione Europea

Come Giovani Democratico Cristiani annunciamo il lancio di un sondaggio pubblico sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un’iniziativa pensata per coinvolgere direttamente i cittadini della Repubblica di San Marino in una delle scelte più rilevanti per il futuro del Paese. L’obiettivo è chiaro: informare e ascoltare. Attraverso questo strumento vogliamo comprendere: - quale sia il livello di conoscenza dell’Accordo tra i cittadini; - quali siano le opinioni prevalenti; - quali aspettative e preoccupazioni emergano; - quale sia il grado di favore o contrarietà rispetto al percorso di integrazione. Riteniamo che una decisione di tale portata non possa essere affrontata solo sul piano istituzionale, ma debba essere accompagnata da un confronto ampio, consapevole e partecipato. Il sondaggio rappresenta quindi un primo passo concreto per raccogliere dati, stimolare il dibattito pubblico e contribuire a una discussione basata sui contenuti. L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea inciderà sul sistema economico, sulle opportunità per i giovani e sul posizionamento internazionale della Repubblica. Proprio per questo è fondamentale misurare il sentiment del Paese e offrire uno spazio di espressione aperto e trasparente. Come GDC vogliamo dare un contributo costruttivo al dibattito, mettendo al centro partecipazione, responsabilità e futuro. Le scelte strategiche per San Marino devono nascere dall’ascolto e dal coinvolgimento della comunità. Il sondaggio è accessibile attraverso i nostri canali ufficiali.

c.s. Ufficio Stampa GDC





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa