GDC sull'Accordo di Associazione all’Unione Europea.

Come Giovani Democratico Cristiani annunciamo il lancio di un sondaggio pubblico sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un’iniziativa pensata per coinvolgere direttamente i cittadini della Repubblica di San Marino in una delle scelte più rilevanti per il futuro del Paese. L’obiettivo è chiaro: informare e ascoltare. Attraverso questo strumento vogliamo comprendere: - quale sia il livello di conoscenza dell’Accordo tra i cittadini; - quali siano le opinioni prevalenti; - quali aspettative e preoccupazioni emergano; - quale sia il grado di favore o contrarietà rispetto al percorso di integrazione. Riteniamo che una decisione di tale portata non possa essere affrontata solo sul piano istituzionale, ma debba essere accompagnata da un confronto ampio, consapevole e partecipato. Il sondaggio rappresenta quindi un primo passo concreto per raccogliere dati, stimolare il dibattito pubblico e contribuire a una discussione basata sui contenuti. L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea inciderà sul sistema economico, sulle opportunità per i giovani e sul posizionamento internazionale della Repubblica. Proprio per questo è fondamentale misurare il sentiment del Paese e offrire uno spazio di espressione aperto e trasparente. Come GDC vogliamo dare un contributo costruttivo al dibattito, mettendo al centro partecipazione, responsabilità e futuro. Le scelte strategiche per San Marino devono nascere dall’ascolto e dal coinvolgimento della comunità. Il sondaggio è accessibile attraverso i nostri canali ufficiali.



