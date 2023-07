Gdc sulle Istanze d'arengo

Con estrema soddisfazione i GDC intendono comunicare che, in data 17 luglio 2023, sono state sottoposte all’attenzione del Consiglio Grande e Generale due delle tre Istanze d’Arengo che, domenica 2 aprile 2023, i GDC avevano depositato nelle mani del Segretario di Stato agli Affari Interni; più precisamente sono state discusse e poi votate l’Istanza d’Arengo che richiedevano: 1. l’intitolazione di una sala operatoria al Dott.re Oliviero Soragni, scomparso il 6 ottobre del 2022 e 2. la richiesta affinché venisse presa in considerazione il progetto di legge approvato in primo lettera relativo alla modifica della Legge n. 178 del 2015, così come modificata dal D.L 9 marzo 2016 n.29 “Legge a sostegno dei giovani imprenditori”. L’istanza relativa alla richiesta di procedere celermente all’analisi, discussione del progetto di legge di revisione della Legge a sostegno dei giovani imprenditori, a seguito di ampio e consistente dibattito, è stata approvata con 38 si, un no e tre astenuti. I GDC accolgono con estrema soddisfazione l’approvazione della presente Istanza in quanto il progetto che si chiede di analizzare, discutere e deliberare ha la finalità di sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. In Italia ed in Europa sono previsti finanziamenti per i giovani che vogliono sviluppare un’idea imprenditoriale, promuovendo, attraverso contributi pubblici, il loro ingresso nel mercato, finanziando il loro progetto di start-up e permettendo loro di avviare un’attività in proprio. Il PDL, rivolto a persone di età pari ed inferiore ad anni 35, ha la finalità di agevolare i giovani imprenditori tramite incentivi fiscali quali: esenzione dell’aliquota IGR per i primi anni di attività aziendale, sgravio del 50% dei contributi per i primi anni di attività, possibilità di accedere al credito agevolato e possibilità di costituire un’impresa con capitale sociale minimo. I GDC intendono, infine, ringraziare tutti i consiglieri che hanno fornito il loro supporto e che tramite i loro interventi hanno dimostrato quanto il tema in oggetto sia sentito, importante e urgente; come GDC intendiamo altresì ringraziare il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi per la disponibilità mostrata nelle settimane scorse nell’aprire un confronto con i sottoscritti sull’articolato del progetto di legge, auspicandoci che possa entrare in vigore entro la fine dell’anno. La seconda Istanza d’Arengo, che richiede l’intitolazione di una sala operatoria al Dott.re Oliviero Soragni, scomparso il 6 ottobre del 2022, è stata approvata dall’aula Consigliare all’unanimità con 44 voti favorevoli. Oliviero Soragni, chirurgo ortopedico, residente a Dogana, si è spento all’età di 73 anni, molti dei quali passati all’interno del nosocomio sammarinese quale Direttore della UOC di Ortopedia (1988 – 2014), di cui nel 2013 aveva celebrato i 25 anni di attività. Grazie alla sua professionalità ha raggiunto, insieme al suo staff medico, i vertici dell’ortopedia mondiale con le migliaia di interventi e diagnosi svolti a San Marino anche su pazienti esterni. Un’eccellenza nazionale che ha portato sul Monte personaggi famosi del motociclismo, come Marco Simoncelli, Loris Capirossi, Mattia Pasini, Bradley Smith, Alex De Angelis, e del calcio come Filippo Inzaghi. Insignito del titolo di Cavaliere nel 2008 e pochi anni più tardi di quelli Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia. Per questo motivo i GDC esprimono il loro ringraziamento per l’approvazione della presente istanza, in quanto l’installazione di una targa in ricordo dell’illustre Dottor Oliviero Soragni presso una delle sale operatorie del nostro Ospedale di Stato, rappresenta un primo atto dovuto affinché la sua grande umanità ed il suo determinante contributo umano e professionale siano di ispirazione per i giovani medici e non, ricordando a tutti che San Marino può e deve tornare alla sua eccellenza sanitaria in Europa e nel Mondo, sulle orme di chi non si è solamente dedicato alla sua professionalità ma attraverso essa, ha fatto crescere tutto il Paese.

cs Ufficio Stampa GDC