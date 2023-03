GDC verso il Congresso

Per noi Giovani Democratico Cristiani il 2023 si appresta ad essere un anno ricco di attività, eventi, sfide ed obiettivi. Sabato 11 marzo 2023 avrà luogo il XVIII Congresso GDC dal titolo “Ieri, Oggi, Domani: Perseverare per il Bene Comune”. Un titolo ricco di significato che richiama alla storia del movimento giovanile. Nel corso di questo evento sarà possibile ripercorrere le fasi che hanno caratterizzato il nostro agire politico attraverso l’intervento dei delegati e rappresentanti del giovanile, i saluti degli ospiti e del Segretario Politico, del Presidente e del Capogruppo Consigliare PDCS, assieme ai tanti ospiti delle delegazioni internazionali. Tutto ciò grazie alla passione di tanti ragazzi che oggi hanno deciso di scendere in campo al servizio della nostra Repubblica. Senza dimenticare la fase più importante di tale evento, la conferma delle cariche del direttivo GDC, il discorso del Presidente uscente e l’elezione del nuovo Presidente GDC. Il Congresso rimane un appuntamento fondamentale nella formazione dei GDC, elemento su cui ruota l’intera attività del giovanile. In particolare riguardo, citiamo quindi la Scuola di Formazione Politica, che grazie alla collaborazione alla Fondazione Adenauer e alla Fondazione De Gasperi, risulta essere una parte essenziale della vita del Giovanile. Al contempo intendiamo annunciare anche una nuova partnership con la Fondazione Hanns Seidel che permetterà di aumentare l’offerta formativa rivolti ai giovani che intendono affacciarsi alla politica. Comunichiamo infine la realizzazione del nuovo numero del periodico Azione dal titolo “In Cammino Verso l’Europa, le Opportunità dell’Associazione all’UE”. L’obiettivo è ripercorre le tappe dell’associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea e le opportunità sociali, culturali ed economiche che l’accordo porterà. Un’edizione che intende posare la propria attenzione anche su tematiche di attualità come il Distretto Economico Speciale (DES), l’economia sammarinese, i temi politici come l’importanza dei GDC ed il valore del Bene Comune. Azione per la prima volta vede la collaborazione con “L’Umano, voci libere per l’epoca nuova”, diretto e fondato da Francesco Sismondini che analizzerà e spiegherà l’importanza della libertà e della cultura democratica cristiana, fondamento dei valori Europei.

Cs Giovani Democratico Cristiani