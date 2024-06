Gdf a Riminiwellness: lotta alla contraffazione, sequestrato macchinario fitness

Anche quest’anno, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e contrasto ai traffici illeciti del Comando Provinciale di Rimini, i militari del Gruppo hanno predisposto ed eseguito un’attività di servizio nel settore del contrasto alla contraffazione dei prodotti esposti a RiminiWellness - la più importante manifestazione fieristica dedicata a fitness, benessere e sport - presso lo stand espositivo di una società toscana rilevando l’illecita riproduzione di un macchinario per allenamento Leg Extension, ideato da notissimo marchio romagnolo leader mondiale nella produzione di attrezzature ed articoli per il fitness, unico per le sue caratteristiche tecniche e sottoposto a privativa industriale essendone stato depositato il brevetto. Dopo gli accertamenti, condotti anche con l’ausilio di un tecnico esperto, la macchina è stata sottoposta a sequestro. Il titolare è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere, ferma restando la presunzione di innocenza e nel rispetto dei diritti delle persone indagate penalmente fino alla definizione del relativo procedimento, del reato di contraffazione marchi e ricettazione. Si evidenzia, infatti, che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna La Guardia di Finanza ricorda che acquistare prodotti originali garantisce il lavoro legale nonché la salute e la sicurezza di chi utilizza i prodotti acquistati.

