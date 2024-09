Gdf Rimini: al via il cammino “Fiamme Gialle Rimini”

Avrà inizio sabato 14 settembre alle ore 7, con la benedizione di Don Eugenio Savino - parroco della Chiesa di San Raffaele Arcangelo di Rimini - il Cammino “Fiamme Gialle Rimini” organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini con la collaborazione della Sezione CAI di Rimini. A quasi un anno dalla cerimonia di intitolazione a Don Quintino Sicuro, già Sottobrigadiere della Guardia di Finanza, della rotatoria posta nelle immediate adiacenze della sede della Caserma, nota come “Rotonda Don Quintino Sicuro - Finanziere, eremita e sacerdote (1920-1968)”, il Comando Provinciale - in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo - ha promosso l’iniziativa di tracciare un sentiero trekking e denominarlo “Cammino Fiamme Gialle di Rimini”, per ricordare il Sottobrigadiere Sacerdote ed offrire la possibilità agli escursionisti di partire dalla Rotonda dedicata a Don Quintino Sicuro ed arrivare all’Eremo dedicato alla Madonna del Faggio. La staffetta si articolerà in quattro tappe e terminerà domenica arrivando all’Eremo dedicato alla Madonna del Faggio, ubicato nel comune di Montecopiolo, a 1415 metri di altitudine, dove il Cappellano Militare Emilia Romagna, Don Bendecchi Daniele, celebrerà la Santa Messa.

cs Guardia di Finanza Rimini