GdF Rimini alla Moto Gp per intensificare controlli alla contraffazione e al bagarinaggio.

Anche quest’anno alla vigilia del “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini” è scattato il piano di intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di concorso alla cornice di sicurezza dell’ordine pubblico da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, agli ordini del Colonnello Alessandro Coscarelli, coadiuvati da 10 militari del Corpo specializzati Anti Terrorismo e Pronto Impiego. Sono stati circa 60 i finanzieri impegnati, da venerdì a domenica, presso l’area e le rotabili di accesso al circuito di Misano Adriatico. Le pattuglie, sia in uniforme che in borghese e anche con l’ausilio delle unità cinofile hanno svolto numerosi controlli per il contrasto ai traffici illeciti, alla contraffazione dei marchi ed in particolare, per eseguire controlli, estesi fino alle porte dell’autodromo, finalizzati a contrastare il fenomeno del c.d. “bagarinaggio”: nelle tre giornate della manifestazione sono stati identificati 9 soggetti intenti ad acquistare o cercare di acquistare biglietti da rivendere, nei cui confronti è stata quindi fatta attività preventiva. Il presidio delle Fiamme Gialle, ormai fisso in occasione dei grandi eventi con finalità, soprattutto, di prevenzione, ha scoraggiato chi negli anni passati era stato “pizzicato” dal tornare a delinquere nelle nostre zone. Tra l’altro, il serrato monitoraggio condotto ha fatto emergere un nuovo positivo elemento: le persone non si fidano più nell’acquistare biglietti da privati e chiedono di verificare il titolo presso le casse ufficiali. Così facendo, possono anche riscontrare direttamente la disponibilità di biglietti e in tal modo si azzera anche la necessità di acquistarli a prezzi maggiorati per i settori non ancora sold out. Le Fiamme Gialle sono state anche impegnate nell’attività di controllo in materia di corretta registrazione e rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nonché nell’esecuzione di rilevamenti ai fini fiscali presso le aree private dove sono stati allestiti parcheggi per gli spettatori in arrivo a Misano, al fine di identificare il gestore e rilevare il numero dei veicoli in sosta. Infatti, coloro i quali, nei giorni della manifestazione sportiva adibiscono un’area privata a parcheggio, devono indicare gli incassi derivanti dall’attività di posteggio, anche se occasionalmente esercitata previa comunicazione al Comune di Misano Adriatico e pagamento dei relativi tributi locali, nella propria dichiarazione dei redditi. In particolare, sono stati 5 i gestori occasionali di parcheggi adiacenti all’Autodromo controllati, nei confronti di uno dei quali è stata rilevata una irregolarità nella richiesta di autorizzazione avanzata al Comune di Misano: quanto accertato è stato segnalato al Comune per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. Inoltre, sono stati effettuati numerosi controlli in materia di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi nei confronti di altrettanti ambulanti presenti nei pressi dell’Autodromo. Guardia di Finanza Comando Provinciale Rimini Via A. Grassi nr. 10, 47922 Rimini Tel/Fax 0541/1841111 Referente: Col.t. ST Alessandro Coscarelli Comandante Provinciale Guardia di Finanza Rimini Indirizzo e-mail: Coscarelli.Alessandro@gdf.it Tel.3293806862 Quest’anno, nelle giornate di sabato e domenica, vi è stato anche il contributo fornito da un equipaggio della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini che a bordo dell'elicottero Volpe 514, dopo essere atterrato nell'area Eli M dell’impianto sportivo, ha provveduto a effettuare i controlli di rito e in tema di imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Tale tributo viene versato dal passeggero al vettore che effettua il servizio per ciascuna tratta e ha un importo variabile in funzione del kilometraggio del tragitto di volo; il vettore a sua volta deve versare l'imposta prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo nel territorio nazionale. Le Fiamme Gialle riminesi hanno, altresì, contornato la cornice di sicurezza con la presenza nell’area della manifestazione, per la prima volta in assoluto, di uno stand espositivo dedicato al Corpo, per cui, durante tutti gli orari di apertura al pubblico dell’impianto sportivo, è stato fornito materiale promozionale e divulgativo agli interessati e curiosi visitatori. Il pubblico interessato ha potuto fare un “tuffo nel passato” potendo ammirare, in esposizione, una motoleggera GILERA 124 in uso alla Guardia di Finanza dalla fine degli anni ‘60, un’autovettura ALFA ROMEO Alfetta 2.0 – negli anni ’70 pubblicizzata come la berlina più veloce del mondo - ed una motocicletta Honda NC 750 attualmente in uso ai Reparti del Corpo. Il dispositivo messo in campo è la conferma che il Corpo è in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno.

