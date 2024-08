Gdf Rimini: arrivati 8 marescialli allievi per il tirocinio pratico formativo

Anche quest’anno al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini sono giunti i primi 8 Marescialli Allievi per lo svolgimento del 14° corso di qualificazione operativa, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a l’Aquila, frequentatori del 93° corso “Corfù II” - III anno di studi. A questa prima aliquota ne seguirà una seconda per un periodo di attività da svolgersi nella seconda metà del prossimo mese di settembre. Il percorso formativo dei Marescialli Allievi del Corpo prevede, infatti, oltre alle attività didattiche e di addestramento militare seguite presso l’Istituto di formazione, un periodo di stage presso i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria operanti sul territorio. Il periodo di tirocinio pratico di servizio di ogni aliquota durerà tre settimane e vedrà i corsisti impiegati, in qualità di “osservatori”, presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini. Nel corso del periodo i tirocinanti saranno impiegati nelle varie attività di contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica ed alla criminalità economico-finanziaria ed affiancati “sul campo” agli Ispettori esperti e “più anziani”, in forza al predetto Reparto, così da poter carpire i “segreti del mestiere”, ovvero quel patrimonio professionale frutto della presenza ispettiva sul territorio nello svolgimento dell’attività a contrasto delle manifestazioni d’illegalità economico-finanziaria. I giovani Marescialli sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, dal Comandante Provinciale - Col. t.ST Alessandro Coscarelli – il quale, dopo i rituali saluti di presentazione, ha augurato loro una proficua e formativa esperienza presso il Reparto alla sede.

cs GdF Rimini

