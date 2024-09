Gdf Rimini: fiamme gialle per il sociale. i finanzieri siglano un accordo con l’Avis provinciale di Rimini

E’ stato sottoscritto nella giornata di ieri - nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza - un protocollo d’intesa tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. t.ST Alessandro Coscarelli e il Presidente Provinciale AVIS di Rimini, Dott. Pietro Pazzaglini, con lo scopo di contribuire a promuovere la campagna informativa dell’AVIS per divulgare la cultura della donazione di sangue e degli emocomponenti. Grazie all’intesa, l’AVIS Provinciale di Rimini assicurerà la propria collaborazione per le attività di sensibilizzazione e promozione della donazione volontaria non remunerata di sangue ed emocomponenti, garantendo, altresì, il proprio supporto tecnico e logistico in occasione di eventuali raccolte. Di comune accordo, inoltre, Finanzieri e Volontari dell’AVIS organizzeranno iniziative utili alla formazione dei rispettivi operatori, anche mediante scambi di esperienze e realizzazione di specifici corsi. Il Presidente Provinciale dell’AVIS Rimini, nel manifestare soddisfazione e profonda riconoscenza, ha ringraziato le Fiamme Gialle riminesi per la sensibilità dimostrata anche in questo aspetto ricordando come con un piccolo gesto di altruismo si possono salvare in concreto tante vite umane. Il Comandante Provinciale, nell’evidenziare che questo tema, toccando la salute dei cittadini, si pone nel solco dei più profondi valori solidaristici del Corpo, si è augurato che la donazione del sangue, quale gesto solidale e responsabile testimoniato, in questa occasione, dalla grande famiglia delle Fiamme Gialle, possa diventare un’abitudine sempre più “contagiosa”, attraendo un numero sempre maggiore di nuovi donatori.

cs Guardia di Finanza